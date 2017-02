EU:lla ja Kanadalla on nyt sinetöity kauppasopimus – Takkula: ”Tuli melko kovaa lobbausta”

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen Cetan Strasbourgissa Ranskassa. Neuvottelut aloitettiin toukokuussa 2009 ja saatiin päätökseen syyskuussa 2014.



Meppien äänet jakautuvat asiassa 408–254. Tyhjää äänesti 33. Parlamentissa keskusta-oikeisto ja liberaalit kannattivat sopimusta. Sopimusta vastustivat vihreät, vasemmisto ja kansallismielinen oikeisto. S&D-ryhmän äänet jakaantuivat asiassa.



Suomalaismepeistä Cetan puolesta äänestivät Anneli Jäätteenmäki (kesk., Alde), Hannu Takkula (kesk., Alde), Nils Torvalds (r., Alde), Paavo Väyrynen (kesk., Alde), Jussi Halla-aho (ps., ECR), Sirpa Pietikäinen (kok.,EPP), Petri Sarvamaa (kok., EPP), Henna Virkkunen (kok., EPP), Liisa Jaakonsaari (sd., S&D) ja Miapetra Kumpula-Natri (sd., S&D).



Sopimusta vastaan äänestivät Pirkko Ruohonen-Lerner (ps., ECR), Merja Kyllönen (vas., GUE/NGL) ja Heidi Hautala (vihr., Green/EFA).



Sopimus poistaa tullit useimmilta tavaroilta ja palveluilta. Poikkeuksina ovat julkiset palvelut sekä audiovisuaalinen ala ja kuljetuspalveluiden ala. Sopimus ei koske muutamia maataloustuotteita kuten maitotuotteita, siipikarjaa ja munia.



Ceta-sopimuksen neuvotteluissa mukana ollut suomalaismeppi, parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen Hannu Takkula (kesk., Alde) sanoo Lännen Medialle, että Ceta-sopimuksen vastainen lobbaus oli kiivasta aivan parlamentin keskiviikon äänestykseen saakka. Sopimusta vastustivat esimerkiksi erilaiset kansalaisjärjestöt.



– Sieltä tuli melko kovaa lobbausta, Takkula kommentoi.



– Sain paljon sähköpostia ja huoneeseen tuotiin erilaisia lappuja, hän kuvaa.



Parlamentin ympärillä oli myös mielenosoituksia äänestyksen aikana. Lisäksi lehterillä nähtiin välikohtaus, kun vapaakauppasopimuksen vastustajat avasivat lakanan, jonka tekstissä Cetaa vastustettiin.



Uusi investointituomioistuin pystyyn



Sopimukseen sisältyy nyt investointituomioistuin, joka korvaa kritisoidun sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisujärjestelmän. Investointituomioistuimen on määrä varmistaa se, että investointiriidoista päättää yksi pysyvä elin. EU ja Kanada nimittävät sen ammattituomarit.



– Kansallisilla tuomioistuimilla on edelleen ensisijainen oikeus kansallisen oikeuden tulkintaan, Takkula sanoo.



Investointituomioistuimeen tulisi viisi tuomaria EU:sta, viisi Kanadasta ja viisi ei-osapuolten kansalaista.



Cetan hyväksyminen tarkoittaa, että sopimusta aletaan toteuttaa osin huhtikuussa. Ennen kuin sopimus astuu voimaan täysin, myös kansallisten ja alueellisten parlamenttien on ratifioitava se.



Vuonna 2015 Euroopan unionin ja Kanadan välisen kaupan arvo oli yli 60 miljardia euroa. Cetan odotetaan kasvattavan tätä 20 prosentilla.



EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimus TTIP:n neuvottelut ovat tällä hetkellä jäissä.