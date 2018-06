EU yrittää saada sopua turvapaikanhakijoiden käsittelykeskuksista – yhteistä ratkaisua ei Brysselissä löytynyt

Pariisi

Yhteistä ratkaisua EU-maissa jo olevien turvapaikanhakijoiden jakamiseksi tai sisäisten käännytysten järjestämiseksi ei ole edelleenkään luvassa. Sen sijaan EU-keskustelut ovat edenneet yhteisistä suljetuista keskuksista, joihin Euroopasta turvapaikkaa hakevat kerättäisiin.

Näissä päätettäisiin, onko hakija saapunut taloudellisten syiden perusteella vai tarvitseeko hän suojelua. Taloudellisten syiden perusteella saapuneet palautettaisiin nopeasti.

Saksa, Ranska, Italia, Suomi ja 12 muuta EU-maata kokoontuivat sunnuntaina Brysseliin keskustelemaan pakolaispolitiikan kiristämisestä. Kokous valmisteli ensi torstaina alkavaa Eurooppa-neuvoston eli EU:n virallista huippukokousta, jossa pakolaispäätöksiä varsinaisesti tehdään.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan uutena asiana on nyt esillä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n osallistuminen EU:n keskusten pystyttämiseen. Esillä ovat edelleen sekä vaihtoehdot uusien keskusten perustamiseksi sekä EU:n alueelle että sen ulkopuolelle.

Sipilän mukaan uudet keskukset eroaisivat esimerkiksi Tornioon kolme vuotta sitten perustetusta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta siinä, että jo siellä tehtäisiin pikaisia palautuspäätöksiä osalle hakijoista.

Frontexin toimivaltaa suunnitellaan laajennettavaksi

EU:ssa suunnitellaan myös Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin muuttamista laajemmin toimivaksi EU:n rajavartijaksi. Toimivaltuuksia tulisi lisää ja henkilöstön määrä nousisi selvästi nykyisestä. Myös turvapaikanhakija saattaa saada tulevaisuudessa sakkoja, jos hän ei pysy siinä EU-maassa, johon hän on saapunut ensimmäiseksi ja jossa hänet on rekisteröity.

Dublin-sopimuksen kohtalo eli se, voiko yksittäinen EU-maa palauttaa turvapaikanhakijat tämän ensiksi rekisteröineeseen maahan, ei sunnuntaina selvinnyt. Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan ei kannata odottaa, että lähipäivinä löytyisi kaikille EU-maille sopiva ratkaisu. Merkelin mukaan tulossa on kahden- tai kolmenvälisiä sopimuksia.

Sunnuntain hätäkokous oli Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin koollekutsuma ja isännöimä. Se kuitenkin järjestettiin ensisijaisesti Merkelin toiveesta.

Tarkoitus oli ensin pitää kokous vain muutamien EU-maiden kesken, mutta se laajeni nopeasti kaikille avoimeksi. Turvapaikanhakijoihin kielteisesti suhteutuvat Puola, Tshekki, Slovakia ja Unkari eivät osallistuneet kokoukseen. Myös Italia suostui paikalle vasta kun Merkel soitti Italian pääministeri Giuseppe Contelle ja lupasi, ettei kokous tee kirjallista päätöslauselmaa.

Käytännössä tämä viikko aikaa saada päätöksiä

EU:lla on käytännössä tämä viikko aikaa saada päätöksiä uudesta pakolaispolitiikasta tai tiedossa on poliittinen kriisi.

Saksassa Merkelin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen johtama hallitus on vaikeuksissa. Hallituksessa myös oleva Baijerin kristillisdemokraattinen CSU-puolue on ilmoittanut, että Merkelin on saatava uusia päätöksiä EU-kokouksissa tämän viikon aikana tai CSU:ta edustava sisäministeri Horst Seehofer aloittaa Saksan rajoilla pikakäännytykset turvapaikanhakijoille, joiden sormenjäljet on jo rekisteröity toisessa EU-maassa. '

Jos Seehofer toimii yksipuolisesti ilman Merkelin lupaa, Merkel heittää hänet hallituksesta ja Saksan hallitus todennäköisesti hajoaa. Saksan sosiaalidemokraatit ovat jo aloittaneet uusiin vaaleihin valmistautumisen.

Jos Saksa aloittaa yksipuoliset käännytykset takaisin toisiin EU-maihin, tilanne EU:ssa menee yhä pahempaan lukkoon. Italian oikeistopopulistien johtama hallitus on jo ilmoittanut, ettei se tule ottamaan ketään takaisin Saksasta.