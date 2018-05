EU varoittaa Turkin kautta saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta

EU varoittaa Turkin kautta tulevien turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta. Euroopan komissio patistelee jäsenmaita lähettämään kiireellisesti lisää henkilökuntaa ja kalustoa EU:n raja- ja rannikkovartiointiin.

Turkin kautta saapui vuoden alkuneljänneksellä liki 15 500 ihmistä. Määrä on yhdeksänkertainen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Silti Turkin kautta saapui komission mukaan nyt "drastisesti" vähemmän turvapaikanhakijoita kuin aikana ennen Turkin kanssa toissa vuonna solmittua yhteistyösopimusta. Komission mukaan tämä osoittaa, että sopimus Turkin kanssa toimii edelleen, vaikka osapuolten välillä on diplomaattisia jännitteitä.

Siirtolaisuus EU:n alueelle on muuttunut myös muilla eteläisillä ulkorajoilla. Italiaan Libyasta meriteitse pyrkivien määrä on vähentynyt erittäin selvästi. EU solmi Libyan kanssa samanlaisen apu- ja yhteistyösopimuksen kuin sillä on Turkin kanssa.

Espanjaan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä puolestaan on jonkin verran kasvanut vuodessa.