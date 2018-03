EU-maat tukevat Britanniaa ja pohtivat reaktiotaan hermomyrkkyiskuun

EU-maiden ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Tukevan asialistan päähuomion vie Britannian selvitys siitä, mitä Salisburyn hermomyrkkyhyökkäyksestä tiedetään ja toivooko maa tukea muilta EU-mailta.

EU-maat ovat jo ilmaisseet poliittista tukeaan Britannialle, ja asiaan palataan heti loppuviikosta päämiesten kesken huippukokouksessa.

Suomesta ulkoministerikokoukseen osallistuu Timo Soini (sin.).

Ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Salisburyssa kuun alussa. Britannian mukaan Venäjä on hyvin todennäköisesti vastuussa iskusta, eikä vaihtoehtoisia selityksiä ole. Venäjä itse on kiistänyt syyllisyytensä.

Britannia ei vielä loppuviikosta ollut pyytänyt EU:lta konkreettista tukea. EU-maat ovat jo asettaneet Venäjälle pakotteita Ukrainan konfliktin takia.

Britannian pääministeri Theresa May on nimennyt kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Venäjä on joko vastuussa iskusta suoraan tai se on menettänyt otteensa sotilastason hermomyrkystä ja antanut sen joutua muiden käsiin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan maaperällä käytetään hermomyrkkyä toisen maailmansodan jälkeen.

Britannia on kertonut karkottavansa 23 venäläistä diplomaattia. Se on myös jäädyttänyt kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin kesällä.

Venäjä ilmoitti lauantaina odotetusti, että se aikoo karkottaa 23 Britannian diplomaattia ja sulkea Britannian kunniakonsulaatin Pietarissa.