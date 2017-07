EU-komissiolta luja viesti Puolalle: "Itsenäinen oikeuslaitos on elintärkeä ehto EU-jäsenyydelle"

EU-komissio on valmis epäämään Puolalta äänioikeuden unionissa, jos maa erottaa korkeimman oikeuden tuomareita tai pakottaa heitä eläkkeelle.

Komissio antoi päätöksensä asiassa tänään.

Kyse on kiistanalaisesta laista, joka antaisi Puolan oikeusministerille oikeuden erottaa korkeimman oikeuden tuomareita ja valita heidän tilalleen uusia.

Puolan presidentti Andrzej Duda käytti lain kohdalla maanantaina veto-oikeuttaan ja palautti sen käsittelyyn.

Puolan senaatti hyväksyi lain viime viikonloppuna.

- Komissio suosittaa, etteivät Puolan viranomaiset tee mitään toimenpiteitä korkeimman oikeuden tuomareiden erottamiseksi ja eläkkeelle pakottamiseksi. Jos tällaista ilmenee, komissio on valmis välittömästi aloittamaan artikla 7:n vaatimat toimet, komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi komission tiedotteessa.

Artikla 7 eli äänioikeuden epäämistä koskeva artikla ei ole koskaan ollut käytössä.

- Komissio puolustaa laillisuusperiaatetta kaikissa jäsenmaissa perusperiaatteena, jolle Euroopan unioni on rakennettu. Itsenäinen oikeuslaitos on elintärkeä ehto unionin jäsenyydelle. Tästä syystä EU ei voi hyväksyä järjestelmää, joka hyväksyy tuomareiden erottamisen mielivaltaisesti, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi komission tiedotteessa.

Puola tyrmää EU-komission esittämän kritiikin maan toimintaa kohtaan ja syyttää komissiota kiristämisestä.

Aikaa kuukausi

Komissio kertoo, että se on lähettänyt aihetta koskevia suosituksia (the Rule of Law Recommendation) Puolalle aiemmin kaksi. Puola on siitä huolimatta jatkanut oikeuslaitoksen muuttamista.

Nyt annettu suositus koskee ensisijaisesti maan korkeimpaan oikeuteen suunnitteilla ollutta muutosta, mutta myös koko lakipakettia, josta yhden lain presidentti Duda allekirjoitti tiistaina. Se antaa oikeusministerille oikeutuksen irtisanoa ja nimittää alempien tuomioistuinten puheenjohtajia omatoimisesti. Laissa myös naistuomarit lähtisivät eläkkeelle 60-vuotiaina ja miehet 65-vuotiaina. Tämä rikkoo komission mukaan yhdenvertaisuuslakia.

Presidentin allekirjoittama laki ei ole vielä voimassa.

Komissio sanoo kirjelmässään, että Puolalla on kuukausi aikaa vastata EU:lle komission esittämään huoleen oikeuslaitoksen itsenäisyyden vaarantumisesta.

Komissio aloittaa myös toimet Puolaa vastaan unionin lain rikkomisesta.

