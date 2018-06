EU ei pakota jäsenmaita turvapaikanhakijoiden siirtoihin – palautuksia tehostetaan – Dublin-asetus yhä vaikea pala

Eli se oli Italian pääministeri joka viimein asettui tätä globaalia eliittiä vastaan ja sanoi "liika on liikaa". Nythän tuo kuulostaa jopa kohtuulliselta, mutta siitä on pidettävä kiinni, että meidän suomalaisten verorahoja ei mene Suomen rajojen ulkopuolelle yhtään. Ei Afrikkaan eikä muuallekkaan. Meillä on Suomessa ihan riittävästi apua tarvitsevia ja keskitytäänpäs nyt välillä kotimaahan.

Mitä tuohon EU:hun tulee, niin minä en ole sitä enää hetkeen kannattanut. Tulen antamaan ääneni sille joka lupaa kansanäänestyksen (eli fixit-äänestys) Suomen EU-jäsenyydestä.