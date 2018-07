EU ärähtää Unkarille laista, joka kieltää turvapaikanhakijoiden auttamisen

EU-komissio aloittaa kurinpitomenettelyn Unkaria vastaan niin sanotusta "Stop Soros" laista, joka kriminalisoi turvapaikanhakijoiden auttamisen. Laki kieltää yksityisiä ihmisiä ja organisaatioita auttamasta henkilöitä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa tai oleskelulupaa Unkarissa.

Vastasäädetty laki herättää komission mukaan huolta siitä, että se ei ole linjassa EU-lain kanssa. Unkarille on lähetetty muodollinen ilmoitus, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Ilmoituksen lähettäminen on ensimmäinen askel pitkässä menettelyssä.

Komissio kertoi torstaina myös, että se vie Unkarin EU-tuomioistuimeen turvapaikanhakijoiden kohtelun takia. Unkari toimii komission mukaan vastoin EU-lakia, koska se ei päästä ihmisiä hakemaan turvapaikkaa.