Etelä-Syyrian aselepo alkaa olla säpäleinä

Etelä-Syyrian aselepo kärsi kovan kolauksen sunnuntaina, kun Venäjä pommitti kapinallisten hallussa olevia alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon. Pommituksista kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestön mukaan Venäjä teki myöhään lauantaina noin 25 iskua kapinallisten hallussa pitämiin kaupunkeihin Daraan maakunnan itäisessä osassa. Järjestöllä ei ole tiedossa, onko iskuissa kuollut tai haavoittunut ketään.

Yhdysvallat, Venäjä ja Jordania neuvottelevat silti paraikaa siitä, voitaisiinko Etelä-Syyrian tilanne ratkaista ilman verenvuodatusta. Samat maat neuvottelivat Etelä-Syyriaan viime vuonna sotatoimia rajoittavan sopimuksen, jota Venäjä sunnuntain pommituksillaan rikkoi.

Al-Assadin hallinto pyrkii valtaamaan takaisin kapinallisten vallassa olevia osia eteläisestä Syyriasta joko neuvotteluin tai sotilastoimin. Syyrian hallituksen joukkoja on keskitetty alueelle viime viikkoina. Kapinallisilla on nyt hallussaan noin kaksi kolmannesta Daraasta. Myös äärijärjestö Isisillä on maakunnassa pieni alue vallassaan.

Isis yrittää paluuta pohjoisessa

Pohjois-Syyrian Raqqassa paikalliset turvallisuusviranomaiset ovat määränneet kaksi päivää kestävän ulkonaliikkumiskiellon kaupunkiin. Viranomaisten mukaan Isis-äärijärjestön puolesta toimivia terroristiryhmiä on saapunut Raqqaan hyökätäkseen "vakautta ja turvallisuutta vastaan".

Viime perjantaina Isis otti nimiinsä ensimmäisen hyökkäyksensä Raqqassa sen jälkeen, kun järjestö ajettiin ulos alueelta. Kyse oli tienvarsipommista kaupungin koillisosassa.

Isisin epäillään olevan myös kahden muun hyökkäyksen takana tässä kuussa, mutta järjestö ei ole ilmoittanut olevansa niistä vastuussa.

Raqqan turvallisuusviranomaiset kuuluvat Yhdysvaltojen tukemaan arabien ja kurdien SDF-liittoumaan, joka valtasi Raqqan Isisiltä viime vuoden lokakuussa.