Etelä-Sudanin yksinäisiä pakolaislapsia yritetään auttaa löytämään perheensä

Etelä-Sudanin sisällissota on synnyttänyt maailman nopeimmin kasvavan pakolaiskriisin. YK arvioi, että maasta on paennut ulkomaille 1,8 miljoonaa ihmistä, joista 75 000 on ilman perheenjäseniään paenneita lapsia.

Etelä-Sudanin naapurimaissa kuten Etiopiassa yksinäisiä lapsia yritetään auttaa löytämään perheensä, mutta selvitystyö ei ole helppoa jatkuvien levottomuuksien takia.

Etiopialaisella Nguenyyielin pakolaisleirillä perheettömiä lapsia on lähes 2 900. Osalta heistä on jo hiipunut toivo läheistensä löytymisestä elossa.

Esimerkiksi 13-vuotias Chan pakeni Etelä-Sudanista viime vuonna. Hän jätti kotinsa, kun se sytytettiin tuleen ja käveli sen jälkeen kuukauden kunnes pääsi turvaan.

Chan kertoo, ettei tiedä, missä hänen vanhempansa ovat, mutta uskoo heidän kuolleen taisteluissa.

Tytöt uhattuina

Etelä-Sudania piinaa sisällissodan lisäksi myös köyhyys ja vakava puute ruoasta. Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin mukaan Etelä-Sudanissa jopa 4,9 miljoonaa ihmistä kärsii ruoan puutteesta. Järjestö varoittaa, että konflikti iskee erityisesti nuoriin tyttöihin,

- Jos yhteisöissä on jo ennen kriisiä ollut haitallisia käytäntöjä, kuten lapsiavioliittoja, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja esimerkiksi teiniraskauksia, on enemmän sääntö kuin poikkeus, että nämä ongelmat pahenevat konfliktien tai esimerkiksi vakavan ruokakriisin aikoina, Plan International Suomen humanitaarisen avun ohjelmapäällikkö Merja Färm sanoo tiedotteessa.