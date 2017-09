Etelä-Korean uutistoimisto: Pohjois-Korea on mahdollisesti tehnyt ydinkokeen

Etelä-Korean uutistoimisto Yonhapin mukaan Pohjois-Korea on mahdollisesti tehnyt ydinkokeen. Asiasta uutistoimistolle kertovat Etelä-Korean armeijan viranomaiset.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS on kertonut Pohjois-Koreassa sattuneen voimakkuudeltaan 6,3 järistyksen, joka on mahdollisesti räjähdys. Uutistoimisto Yonhapin mukaan Etelä-Korean armeija on sanonut keinotekoisen järistyksen tapahtuneen Pohjois-Korean ydintestausalueen ympärillä.

Jos tieto Pohjois-Korean tekemästä ydinkokeesta pitää paikkansa, olisi se kuudes maan tekemä ydinkoe.

P-Korea kertoi ohjukseen sopivasta vetypommista

Aiemmin tänään Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA väitti, että Pohjois-Korea olisi kehittänyt vetypommin, jonka voi asentaa mannertenväliseen ballistiseen ohjukseen.

KCNA:n mukaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tarkastanut vetypommin. Uutistoimiston mukaan Kim sanoo vetypommin olevan sataprosenttisesti kotimaista tekoa.

Pohjois-Korean hallituksen äänitorvena toimivan KCNA:n tiedoista huolimatta on kuitenkin edelleen epäselvää, onko Pohjois-Korea onnistunut valmistamaan tarpeeksi pienikokoisia aseita ohjuksiin asennettavaksi ja että onko Pohjois-Korealla toimivaa vetypommia.

Aiemmin viikolla Pohjois-Korea laukaisi ohjuksen Japanin yli. Turvallisuusneuvosto piti hätäkokouksen Pohjois-Korean uusimmasta ohjuslaukaisusta suljetuin ovin. Pohjois-Koreaa kohtaan on jo seitsemän kertaa asetettu YK-pakotteita, mutta ne eivät ole juuri vähentäneet maan ohjuskokeita eivätkä saaneet sitä luopumaan ydinohjelmastaan. Useita ohjuskokeita tehnyt Pohjois-Korea testasi heinäkuussa myös ensi kertaa onnistuneesti mannertenvälistä ballistista ohjusta.

