Etelä-Korean presidentti vierailee Valkoisessa talossa reilun kahden viikon päästä

telä-Korean presidentti Moon Jae-in saapuu vierailulle Valkoiseen taloon 22. toukokuuta. Asiasta kertoneen Valkoisen talon mukaan Moonin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välisen tapaamisen tarkoitus on vahvistaa maiden välisiä siteitä. Presidenttien on määrä keskustella myös Trumpin lähestyvästä tapaamisesta Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Moon tapasi Kimin viime viikolla. Tapaaminen päättyi halaukseen sekä lupauksiin ydinaseriisunnasta ja pysyvästä rauhasta Korean niemimaalle. Tapaaminen oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007, kun Koreoiden johtajat tapasivat.

Trumpin on puolestaan määrä tavata Kim lähiviikkoina. Trump sanoi perjantaina, että tapaamispaikka ja -aika on sovittu ja tiedot tapaamisesta julkaistaan pian. Mahdolliseksi tapaamispaikaksi on arvuuteltu muun muassa Koreoiden välistä demilitarisoitua vyöhykettä, Singaporea, Mongoliaa ja Sveitsiä.