Etelä-Korea aloittaa turmalautan noston merenpohjasta

Etelä-Korea aloittaa lähes kolme vuotta sitten uponneen Sewol-lautan nostamisen merestä, kertoivat viranomaiset.

Merenkulkuministeriö päätti, että turmalautan nosto-operaatio alkaa tänään illalla. Ministeriön mukaan nostoa on testattu, mutta operaation aikatauluun vaikuttavat muuttuvat olosuhteet.

Aiemmin on kerrottu, että yli 40 metrin syvyydessä makaavan hylyn nostaminen on vaikeaa, koska näkyvyys on huono ja työtä haittaavat voimakkaat merivirrat.

Vuoden 2014 huhtikuussa tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yli 300 ihmistä. Suurin osa uhreista oli lukioikäisiä nuoria.

Lautan kapteeni sekä 14 miehistön jäsentä saivat tuomiot Etelä-Koreassa. Kapteeni sai elinkautisen tuomion murhasta ja miehistön tuomiot vaihtelivat vajaasta puolestatoista vuodesta 12 vuoteen vankeutta.