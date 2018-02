Etelä-Afrikan presidentiltä odotetaan vastausta erovaatimukseen tänään

Etelä-Afrikan presidentiltä Jacob Zumalta odotetaan tänään vastausta maata hallitsevan ANC-puolueen esittämään erovaatimukseen. Puolueen toimeenpaneva komitea päätti eron vaatimisesta maanantaina alkaneessa maratonkokouksessaan ja puolue tiedotti asiasta virallisesti eilen.

Puolueen pääsihteeri Ace Magashule kertoi lehdistölle eilen, että Zuma on "periaatteessa hyväksynyt eron", mutta ehdottanut sen tapahtuvan 3-6 kuukauden kuluessa. Puolue on kuitenkin torjunut asian pitkittämisen. Neuvottelut puolueen ja Zuman kanssa jatkuvat, Magashule sanoi.

Puolueella on oikeus niin sanotusti kutsua presidentti pois tehtävästään, mutta presidentillä ei ole velvoitetta noudattaa käskyä. Jos 75-vuotias Zuma ei taivu, edessä on luottamuslauseäänestys parlamentissa. Aiemmin on kerrottu, että jos äänestykseen päädytään, se järjestetään ensi viikon torstaina. Zuman ei uskota selviävän äänestyksestä.

ANC toivoo Ramaphosasta seuraavaa presidenttiä

Hallituksen oli määrä keskiviikkona pitää istunto, jossa Zuman pitäisi toimia puheenjohtajana. Istunto kuitenkin siirrettiin "hallitsevassa puolueessa käynnissä olevan tilanteen takia", hallitus kertoi.

Maan poliittinen pattitilanne on pitkittynyt, kun korruptioskandaalien rampauttama Zuma ei ole suostunut väistymään tehtävästään. Zuma on hallinnut maata vuodesta 2009 lähtien.

Valtataistelu on pannut Zuman napit vastakkain varapresidentti Cyril Ramaphosan kanssa, joka valittiin jo joulukuussa ANC:n puoluejohtajaksi Zuman tilalle. Pääsihteeri Magashulen mukaan ANC toivoo, että Ramaphosasta tulee maan seuraava presidentti.

Zuman presidenttikautta ovat varjostaneet korruptioskandaalien lisäksi hidas talouskasvu ja ennätysmäinen työttömyys, joka on lietsonut kansalaisten tyytymättömyyttä.

Virallisesti Zuman toisen presidenttikauden on määrä päättyä ensi vuonna.