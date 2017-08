Etäinen kuningasperhe arkipäiväistyi – Diana mullisti brittimonarkian

Torstaiaamun BBC:n uutiset päätyvät hetkeen, jossa Candle in the Wind -kappale soi prinsessa Dianan muistoksi. Dianan kuoleman 20-vuotispäivä tuo kukkia Kensingtonin palatsin porteille, mutta muuten on hiljaista. Silti Dianaa voidaan pitää brittimonarkian viime vuosikymmenten suurimpana muutosvoimana.

Dianan kuolema auto-onnettomuudessa Pariisin Alma-tunnelissa rakastajansa Dodi Fayedin kanssa pysäytti Britannian ja johti kuningashuoneen rajuun arvosteluun. Samalla kun kansalaisten kukkakimput täyttivät Kensingtonin palatsin ympäristön, kuningatarta syytettiin välinpitämättömäksi ja monarkiaa liian etäiseksi.

Diana ravisteli monarkiaa jo eläessään sekä valovoimaisuudellaan että julkisilla paljastuksillaan. Hän oli muihin kuninkaallisiin verrattuna lähes tavallinen, tunteva ihminen. Hän näytti avoimesti, kuinka vaikea hänen ja kruununprinssi Charlesin avioliitto oli ja kuinka kipeästi avioero koski.

Vaikka Diana oli jaarlin tytär, hän oli työskennellyt lastentarhassa ja halusi näyttää pojilleen Williamille ja Harrylle myös elämää palatsien ulkopuolella. Nyt aikuisina miehinä molemmat ovat eläneet äitinsä ohjeiden mukaan: he ovat olleet töissä puolustusvoimien ja pelastuspalveluiden leivissä ja puhuneet avoimesti mm. mielenterveysongelmista.

William ja Harry viettävät muistopäivää hiljaisesti perheen kesken, mutta keskiviikkona he kävivät Dianalle omistetussa Kensingtonin palatsin valkoisessa puutarhassa. Tilaisuus uutisoitiin laajasti.

Dianan kuolema muutti monarkian suhtautumisen julkisuuteen. Aikaisemmin kuninkaallisen perheen jäsenet olivat yleensä kuvattavissa vain eri edustustilaisuuksissa. Nyt kuninkaallisten nuori polvi antaa ajoittain haastatteluja, kertoo elämästään ja valottaa itselleen ja edustamilleen järjestöille tärkeitä asioita.

Mielenterveyskysymysten ohella prinssi Harry on Dianan tapaan omistautunut aidsin vastaiselle työlle ja Afrikan auttamiselle. Prinssi William puolestaan edustaa maataan jo täyspäiväisesti mm. ulkomaanmatkoilla.

Rajuun arvosteluun joutuneen monarkian oli myös kutistuttava. Vanhanmallinen kymmeniä sukulaisia elättävä suurperhe sai mennä ja nykyisin ainoastaan hallitsija, tulevat hallitsijat ja heidän lapsensa luetaan perheen ytimeen. Serkut ja siskojen lapset ovat saaneet väistyä ja paineita kutistumiseen on yhä.

Lähivuosien suuri kysymys on kruununperimys. Kuningatar Elisabet on 91-vuotias ja 68-vuotias kruununprinssi Charles odottaa yhä hallitsijavuoroaan. Hänen suosionsa kärsii yhä niistä ajoista, jolloin hänen suhteensa hänen nykyiseen vaimoonsa Camillaan, tuotti Dianalle tuskaa.

Kruunu saattaa hypätä yhden sukupolven yli. Nyt 35-vuotias prinssi William olisi ihanteellinen kuningas, joka toisi palatsiin edustavan vaimonsa Catherinen sekä poikansa Georgen,4, ja tyttärensä Charlotten, 2.