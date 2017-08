Espanjan poliisi ampui yöllä kuoliaaksi useita ihmisiä estääkseen toisen iskun – ministeriöllä ei ole tiedossa suomalaisuhreja

Espanjassa tehtiin torstai-iltana ja perjantain vastaisena yönä kaksi terrori-iskua. Torstaina alkuillasta Barcelonan keskustassa ajettiin pakettiautolla väkijoukkoon. Yöllä terroristit ajoivat autolla väkijoukkoon Cambrilsin lomakaupungissa noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta.

Barcelonassa ainakin 13 ihmistä sai surmansa. Lisäksi noin sata ihmistä loukkaantui. Osalla loukkaantuneista vammat ovat vakavia, ja uhrimäärä saattaa vielä nousta.

Barcelonan iskusta on pidätetty kaksi ihmistä, yksi espanjalainen ja yksi marokkolainen. Heistä kumpikaan ei ajanut Barcelonan iskuautoa. Kuljettaja on edelleen karkuteillä, kertoi Katalonian sisäministeri aamulla. Kummallakin pidätetyistä on kuitenkin poliisin mukaan suora yhteys iskuun.

Cambrilsissä iskun tekijät ammuttiin

Cambrilsin yliajossa loukkaantui yksi poliisi ja kuusi siviiliä. Uutistoimisto AP:lle puhuneiden poliisien mukaan autoa ajaneet hyökkääjät olivat varustautuneet räjähdevöin. Poliisi ampui kaikkiaan viisi hyökkääjää kuoliaaksi. Neljä epäillyistä kuoli heti ja yksi myöhemmin.

Cambrilsin kaupungissa terroristit liikkuivat henkilöautolla, joka päätyi katolleen ja poliisin nauhojen eristämäksi. KUVA: JAUME SELLART / EPA

Barcelonan ja Cambrilsin iskuilla epäillään olevan yhteys toisiinsa.

Noin kaksi tuntia Barcelonan iskun jälkeen kahden poliisin yli ajettiin tarkastuspisteellä Sant Just Desvernin kaupunginosassa. Poliisit ampuivat pakenevaa autoa. Auto löytyi kolmen kilometrin päästä, ja sen sisällä oli kuollut mies.

Aiemmin kerrottiin, ettei tapauksella uskottu olevan yhteyttä Barcelonan iskuun. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä täyttä varmuutta. Katalonian sisäministerin mukaan autosta löytynyt mies, joka on auton omistaja, ei kuollut ampumisen seurauksena. Mediatietojen mukaan hän olisi kuollut puukoniskuihin eikä olisi istunut kuljettajan paikalla, kertoo Guardian. Poliisin kerrotaan etsivän nyt auton kuljettajaa.

Espanjan poliisi epäilee, että Alcanarissa ennen Barcelonan pakettiautoiskua tapahtunut räjähdys johtui pommin rakentamisesta.

Talo, jossa Alcanarin kaasuräjähdys tapahtui, vaurioitui pahoin. Poliisi epäilee, että räjähdys liittyi pommin rakentamiseen. KUVA: Jaume Sellart / EPA

Poliisin mukaan rakennukseen kertyi ilmeisesti kaasua, joka aiheutti räjähdyksen. Räjähdyksessä kuoli ainakin yksi ja useita haavoittui. Alcanar sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Barcelonasta.

Suomalaisia ei tiettävästi uhrien joukossa

Barcelonan isku tapahtui suositulla La Rambla -turistikadulla. Pakettiauto oli vuokrattu. Poliisin mukaan kuljettaja pakeni paikalta jalan. Kuljettajan ei uskota olevan aseistautunut.

Kuolleiden ja loukkaantuneiden joukossa on viranomaisten mukaan 24 maan kansalaisia. Suomen ulkoministeriön tietoon ei ole tullut, että uhrien tai loukkaantuneiden joukossa olisi suomalaisia. Suomalaisuhrien mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois, koska Espanjan viranomaisilta ei ole saatu vahvistettua listaa uhreista ja kansalaisuuksista.

Viranomaiset ovat kertoneet, että uhrien joukossa on ihmisiä ainakin Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Hollannista, Argentiinasta, Venezuelasta, Belgiasta, Australiasta, Unkarista, Perusta, Romaniasta, Irlannista, Kreikasta, Kuubasta, Makedoniasta, Kiinasta, Italiasta ja Algeriasta.

Viranomaiset eivät ole tarkentaneet, minkä maan kansalaisia kuolleet olivat.

Ulkoministeriön mukaan matkustusilmoituksen Barcelonaan on tehnyt yli 150 suomalaista. Matkustusilmoituksen ennen illan iskua oli tehnyt noin 80 ihmistä, ja niiden määrä on lisääntynyt iskun jälkeen.

Useat maailman johtajat ovat osoittaneet surunvalittelunsa Espanjalle.