Erkki Tuomioja Trumpin puheesta: avustajien kynä näkyy, terrorismikannassa "sodanjulistusuhoa"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tavat käsitellä terrorismia torstaina Varsovassa pitämässään puheessa arveluttavat Suomen entistä ulkoministeriä, kansanedustaja Erkki Tuomiojaa (sd.).

Trump nosti Puolassa pitämässään puheessaan esiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyt terrori-iskut. Trump katsoi, että iskut ja niiden taustaideologiat ovat uhka länsimaalaisten turvallisuudentunteelle ja elämäntavalle. Hän julisti, että terroriteot aiotaan saada loppumaan.

Trump viittasi ensimmäisellä ulkomaanmatkalla tekemäänsä vierailuun Saudi-Arabiaan ja siihen, kuinka hän halusi Lähi-idän maat mukaan terrorismin kitkentään.

– Me taistelemme rankasti radikaalia islamistista terrorismia vastaan, ja tulemme olemaan ylivoimaisia. Emme voi hyväksyä heitä, jotka kieltävät arvomme ja käyttävät vihaa oikeuttaakseen väkivaltaa viattomia kohtaan, Trump sanoi.

Tuomioja arvioi, että Trumpin puheessa on sodanjulistusuhoa.

– Pelkään, että juuri tällaisilla asenteilla ja lääkkeillä ei terrorismia eliminoida, Tuomioja sanoo Lännen Medialle.

Tuomiojan mukaan on arveluttavaa mainita Saudi-Arabia liittolaisena terrorismin vastaisessa kamppailussa, koska hänestä usean Lähi-idän valtion yhteys terrorismiin on "vähintään epäselvä".

– En pidä Qataria, joka on nyt laitettu tikunnokkaan, yhtään sen enempää tai vähempää ongelmallisena kuin Saudi-Arabiaakaan.

Trumpin torstainen puhe ei Tuomiojan mukaan sisältänyt suuria yllätyksiä, eikä hän pidä puhetta poliittisesti niin merkittävänä, että sen pohjalta kannattaisi alkaa tehdä laajoja johtopäätöksiä.

– Tämä on tällaista sekavaa, osittain avustajien valmistelemaa tekstiä, jossa hehkutetaan Puola-suhdetta ilman mitään erityistä konkreettista sisältöä. Sitten on aina välillä tätä Trumpin tajunnanvirtaa, Tuomioja arvioi.

Naton viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden maininta ei Tuomiojaa yllättänyt, koska Trumpin hallinto on pyrkinyt jo entuudestaan poistamaan epätietoisuutta tämän Nato-kannoista.

Yhdysvaltain presidentin Euroopan-vierailu jatkuu perjantaina Hampurissa järjestettävässä G20-maiden kokouksessa, ja Trumpin on määrä tavata kokouksen yhteydessä Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kokousta emännöi Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Tuomioja arvioi, että koko kokouksen kyky saada tuloksia aikaan riippuu paljon siitä, minkälainen ilmapiiri kokouksen alussa on. Ukrainan kriisi on yhä selvittämättä, ja viime aikoina kansainvälistä poliittista ilmapiiriä on kiristänyt Pohjois-Korea ohjuskokeillaan.

– Parhaassa tapauksessa, tai ainakin toivottavasti olisi jotain yrityksiä päästä vastakkainasetteluista eteenpäin ja nimenomaan niin, että puututaan näihin avoimiin haavoihin, sanoo Tuomioja.