Erikoissyyttäjän tutkinta Trumpin Venäjä-yhteyksistä täytti jo vuoden – Muellerilta tuskin ratkaisua ennen marrasvaaleja

Donald Trumpin vaalikampanjan mahdollisia Venäjä-kytköksiä on tutkittu pitkään ja hartaasti. Loppua Robert Muellerin aineistonkeruulle ei ole näkyvissä.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan mahdollisia Venäjä-kytköksiä selvittelevä erikoistutkinta täyttää tällä viikolla vuoden. Tutkinnan kestolle ei ole asetettu aikarajaa, ja näyttää hyvin mahdolliselta, että se jatkuu vielä pitkään.

Presidentti Trumpille tutkinta on jatkuva ärsytyksen aihe. Trump on tviiteissään kuvannut tutkintaa kaikkien aikojen noitavainoksi.

Erikoissyyttäjä, entinen liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Robert Mueller on osoittanut tekevänsä huolellista työtä. Hän on nostanut syytteitä vasta sitten, kun on saanut koottua kasaan mielestään vedenpitävän todistusaineiston.

Huolellisuus on erittäin tärkeää, sillä tutkinnan lopputulos saattaa olla, ettei Mueller löytänyt todisteita Trumpin vaalikampanjaväen ja venäläisten järjestelmällisestä vehkeilystä. Trumpin kampanjan syyttömyyden kiistaton todistaminen on käytännössä mahdotonta, joten Trumpille myönteisen lopputuloksen uskottavuus nojaisi täysin siihen, kuinka tarkasti Muellerin uskotaan asiaan perehtyneen.

Huolellinen todisteiden keruu vie helposti paljon aikaa. Lähestyvät vaalit saattavat hidastaa tutkintaa entisestään. Yhdysvalloissa pidetään niin sanotut välivaalit marraskuussa.

Yhdysvaltojen oikeusministeriöllä on tapana varoa visusti vaikuttamasta vaalituloksiin, ja mikäli oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Mueller noudattaa vakiintunutta käytäntöä, hän pyrkii pitämään tutkintansa poissa otsikoista ensi syksyn vaalikampanjan aikana.

Comeyn vaaliyllätyksen jäljet pelottavat

Vuoden 2016 presidentinvaalien alla FBI:n silloinen johtaja James Comey kertoi julkisuudessa presidenttiehdokas Hillary Clintoniin kohdistuvasta tutkinnasta ja sai valtavasti moitteita osakseen. Tuore kohu viranomaisten sekaantumisesta politiikkaan saattaa entisestään lisätä Muellerin halua varmistaa, ettei tutkinnassa tule välivaalien alla uutisarvoisia käänteitä.

Yhdysvalloissa seuraavat vaalit eivät kuitenkaan koskaan ole kaukana. Kun välivaaleista on selvitty, alkavat ajatukset kääntyä jo syksyn 2020 presidentinvaaleihin.

Silloin pelissä on Trumpin mahdollinen toinen nelivuotiskausi. Panokset kovenevat entisestään.

Todennäköisesti Mueller yrittää viedä tutkintansa päätökseen välivaalien jälkeen ennen kuin presidentinvaalikampanjointi alkaa toden teolla. Siinä vaiheessa tutkinta on kuitenkin jo ehtinyt varjostaa noin puolta Trumpin ensimmäisestä presidenttikaudesta.

Kongressi tarpeen presidentin syyttämiseksi

Mikäli Mueller löytää todisteita Trumpia itseään vastaan, hänen kannattaa odottaa välivaalien jälkeistä aikaa myös siksi, että istuvaa presidenttiä on vaikea saada vastuuseen teoistaan ilman kongressin apua.

Aikaisemmin kun presidentti Richard Nixonia ja presidentti Bill Clintonia epäiltiin lain rikkomisesta, oikeusministeriö linjasi, ettei istuvaa presidenttiä vastaan voi nostaa rikossyytettä, vaan on kongressin tehtävä nostaa tarvittaessa tätä vastaan virkasyyte. Muellerin uskotaan noudattavan samaa linjaa.

Tällä hetkellä republikaaneilla on enemmistö sekä senaatissa että edustajainhuoneessa, ja kongressilla on korkea kynnys nostaa virkasyytettä oman puolueensa presidenttiä vastaan. Vaalien jälkeen tilanne saattaa olla toinen.

Tutkinnan lopputulosta on siis turha odottaa lähiaikoina. Mielenkiintoisia käänteitä saattaa silti vielä olla luvassa ennen kuin tilanne rauhoitetaan vaalien ajaksi.