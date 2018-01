Erdogan: Turkki aloitti maahyökkäyksen Pohjois-Syyrian Afrinin kaupunkiin

Turkin armeija on aloittanut maaoperaation kurdien YPG-joukkojen hallitsemaan Afrinin kaupunkiin Syyrian pohjoisosassa. Asiasta ilmoitti Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Afrinin jälkeen Turkki aikoo ajaa YPG:n joukot pois myös Manbijin kaupungista. Kummatkin kaupungit sijaitsevat Pohjois-Syyriassa noin 40 kilometrin päässä Turkin rajasta.

Aiemmin Turkin armeija kertoi iskeneensä kurdien YPG-joukkoja vastaan Pohjois-Syyrian Afrinissa.

Armeijan mukaan se iski kurdijoukkojen tukikohtiin lauantaina, sillä YPG tulitti kohti sen joukkoja. Armeija vahvistaa tehneensä samanlaisia iskuja myös perjantaina.

Afrin sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Turkin rajasta ja se on kurdijoukkojen hallussa.

YPG on osa Yhdysvaltojen tukemaa, ääriryhmä Isisiä vastaan taistellutta kurdien ja arabien liittoumaa SDF:ää. Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä.

Maajoukkojen lähettämistä osattiin odottaa

Uutinen iskuista lisäsi odotuksia, että Turkki lähettää maajoukkonsa rajan yli Syyriaan taistelemaan kurdijoukkoja vastaan.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan on viime päivinä maininnut maahyökkäyksen Syyriaan, jonka päämääränä olisi ajaa YPG pois Afrinin alueelta yhdessä Turkin kanssa liittoutuneiden Syyrian kapinallisjoukkojen kanssa.

Turkin puolustusministeri Nurettin Canikli totesi perjantaina, että operaatio on todellisuudessa alkanut Syyrian puolelta tulleen tulituksen vuoksi, mutta Turkin joukot eivät olleet vielä ylittäneet Syyrian rajaa.

Analyytikkojen mukaan Venäjän asettuminen tukemaan mahdollista maaoperaatiota on nyt keskeisintä Turkille. Venäjällä on joukkoja alueella ja sillä on hyvä suhde YPG:hen.

Turkin armeijan komentaja Hulusi Akar ja Turkin tiedustelupalvelun (MIT) johtaja Hakan Fidan vierailivat Moskovassa torstaina keskustelemassa Venäjän johdon kanssa Syyrian tilanteesta.