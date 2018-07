Erdogan nimesi uudet ministerit – vävypojalle talousministerin paikka, liiran arvo laski heti

Onnea Erdogan ja hienoa, että kansa tiesi kenet kannatti valita presidentiksi.

Alkaa Turkin puhdistaminen ja kohta on valmis liittymään EUhun, sillä Turkki on demokraattisin valtio mitä missään. EUn valtiot voisivat ottaa oppia, miten demokratia on ja miten sen tulee toimia. Kyllä kaduttaa turkkilaisten puolesta, ettei meillä ole noin huippuhyvää johtajaa.