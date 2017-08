Entinen suurlähettiläs Valtasaari: "Yhdysvallat kunnioittaa Suomea"

Suomen entisen Washingtonin-suurlähettilään Jukka Valtasaaren mukaan Donald Trumpin ja Sauli Niinistön eilisessä lehdistötilaisuudessa kävi selväksi, että Yhdysvallat kunnioittaa Suomea.

- Kun tällainen vierailu tapahtuu, se tarkoittaa sitä, että Suomi laitetaan kartalle Yhdysvalloissa. Hallinto paneutuu Suomeen, kuuntelee ja kirjaa ylös mitä presidentit puhuvat, Valtasaari analysoi.

Hänen mukaansa Niinistön vierailu Washingtonissa oli merkittävä erityisesti turvallisuuspoliittisista syistä.

- Meidän alueemme tilanne on kiristynyt kiristymistään. Sotaharjoitukset ovat lisääntyneet ja siksi on tärkeää, että harjoitellaan sillä tavalla kuin on sovittu.

- Niinistö korosti Baltiaa koskevassa osuudessa sitä, että Itämerellä pidettävät harjoitukset ovat harjoituksia ja vahinkoja täytyy varoa, Valtasaari lisää.

Hänen mukaansa kävi selväksi, että Trump ja Yhdysvallat kunnioittaa Suomea.



Niinistö oli hyvin selkeäsanainen Baltian lisäksi myös arktisen alueen lämpenemisen aiheuttamista uhkista.

- Jos arktinen alue menee, menee maapallo mukana. Selkeämmin tätä ei voi ilmaista, Valtasaari sanoo.

Lukuisia presidenttien tapaamisia ja lehdistötilaisuuksia nähneen diplomaatin mukaan Niinistön viesti arktisen alueen tärkeydestä meni perille.



Merkittäväksi anniksi keskustelussa Valtasaari mainitsee myös Yhdysvaltain avokätisen lahjoituksen Fullbright-stipendiohjelmalle. Yhdysvallat lahjoittaa tänä vuonna 500 000 dollaria koulutusyhteistyöhön.

Yli 60 vuoden toimintavuoden aikana stipendiohjelman kautta Yhdysvalloissa on opiskellut yli 3500 suomalaista.

- Ohjelma avasi tutkimuskanavan maiden välillä ja muitakin kanavia sen myötä. Voisi sanoa, että ohjelman avulla luotiin aikoinaan Suomen tieteen perusta, Valtasaari sanoo.

Jukka Valtasaaren muistuttaa, että Yhdysvalloissa Fullbright on hyvin arvostettu ja siksi organisaatiolle tehty lahjoitus on kunnianosoitus Suomea kohtaan.