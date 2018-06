Ensimmäisten tulosten mukaan Turkin presidentille ylivoimainen voitto – äänistä laskettu vasta neljännes

Mielestäni vielä aika perustulos tuo 58%. Kun kaikki äänet on laskettu, odotan Erdoganin voiton olevan jopa yli 70%. Katsokaas homman nimi on se, että Turkin kansa rakastaa itsenäisyyttään. Turkki ei halua mitään globalismia kuten EU:ta. Erdogan on luvannut kansalleen itsenäisyyden ja katsokaa nyt mikä murskaava voitto. Tuo on maailman laajuinen ilmiö nyt, että ihmiset maapallon jokaisessa kolkassa torjuvat tämän hyvin epäilyttävän globalismin ja heidän kolmikirjaimiset supervirastot kuten IMF, WTO, NWO, WWF ja niin edelleen. Maailmaan on tulossa rauha ja ihmiskunta todellakin yhdistyy. Se mikä tässä muuttuu, niin ihmiskunta yhdistyy ilman tuota globaalia eliittiä joka kuvitteli perustavansa jonkun kummaakin kummemman maailman hallituksen. Vaan eipä perusta, sillä johtajat kuten Erdogan, Putin ja Trump ovat meidän ihmisten puolella.