Ennusteen mukaan Irma-hurrikaani iskee suoraan Miamiin, Neitsytsaarilla ainakin neljä kuollut

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen uusimman ennusteen mukaan Irma-hurrikaani iskee suoraan Floridan Miamiin. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

Floridaan julistettiin jo aiemmin tällä viikolla hätätila Irman takia. Ihmisiä on muun muassa evakuoitu hurrikaanin tieltä. Guardianin mukaan Miamista pohjoiseen vievät tiet ovat ruuhkautuneet pahoin, kun yli puoli miljoonaa ihmistä on lähtenyt Irmaa pakoon eteläisiltä evakuointialueilta.

Floridan kuvernööri Rick Scott on määrännyt, että muun muussa kaikki osavaltiossa sijaitsevat koulut ja hallinnon virastot täytyy sulkea useiksi päiviksi, jotta tiloja voidaan käyttää suojina hurrikaanin runnoessa osavaltiota. Koulujen ja virastojen pitää olla suljettuina perjantaista ainakin maanantaihin asti. Määräys koskee myös kaikkia yliopistoja.

Miami Beachin pormestari Philip Levine varoitti kaupungin asukkaita torstaina "ydinhurrikaanista" ja kehotti heitä lähtemään kodeistaan pikimmiten.

Hurrikaanikeskuksen uusimman ennusteen mukaan Irma iskisi Miamiin sunnuntaina iltapäivällä.

Trump julisti hätätilan Etelä-Carolinaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut hätätilan Etelä-Carolinaan Irma-hurrikaanin takia, kertoo muun muassa CNN. Etelä-Carolinan osavaltion on ennustettu joutuvan Irman riepottelemaksi hurrikaanin iskeytyessä Yhdysvaltojen mantereelle viikonlopun aikana. Myös Georgian osavaltio on ennusteiden mukaan Irman vaikutusalueella.

Hätätilan julistaminen mahdollistaa liittovaltion avun osavaltiolle.

Etelä-Carolinan kuvernöörin Henry McMaster on CNN:n mukaan sanonut, että pakolliset evakuointimääräykset osavaltiossa tulevat voimaan lauantaina aamupäivästä paikallista aikaa. Evakuointimääräyksien odotetaan koskevan ainakin osavaltion rannikkoalueita.

Lisäksi satojatuhansia ihmisiä on määrätty evakuoitaviksi myös Georgian osavaltion rannikkoalueilta, kertoo Guardian.

Yhdysvaltain Neitsytsaarilla kuollut ainakin neljä ihmistä

Yhdysvaltain Neitsytsaarilla on kuollut ainakin neljä ihmistä hurrikaani Irman takia, kertovat viranomaiset. Kuolleiden määrän ovat vahvistaneet sekä pelastusviranomaiset että viranomainen kuvernööri Kenneth Mappin toimistosta. Viranomaisten mukaan kuolleiden määrä voi vielä nousta.

Irman on aiemmin kerrottu vaatineen ihmishenkiä myös muun muassa Saint Martinin ja Barbudan saarilla. Guardianin mukaan Neitsytsaarien uhrien lisäksi on vahvistettu, että Barbudan saarella kuoli Irman takia yksi, Anguillassa yksi, Puerto Ricossa kolme ja Sain Martinin saaren Ranskalle kuuluvassa osassa neljä ihmistä. Tiedot kuolleista ovat kuitenkin vaihdelleet.

Barbudan saarella aloitettiin torstaina vapaaehtoiset evakuoinnit sen jälkeen, kun Irma tuhosi arviolta 90 prosenttia Barbudan saaren asukkaiden kodeista, kertoo Guardian. Lisäksi lähestyvä kolmoskategorian Jose-hurrikaani saattaa runnoa saarta viikonloppuna. Ihmisiä on evakuoitu Barbudaa suuremmalle Antiguan saarelle.

Haiti näyttäisi säästyneen pahimmalta

Parhaillaan Turks- ja Caicossaaria riepottelevan Irman ennustettiin runnovan muun muassa myös Haitia yön aikana, mutta nyt näyttäisi, että Haiti säästyi pahimmalta.

Irma toi rankkasateita ja tuulia myös Haitille. KUVA: JEAN MARC HERVE ABELARD / EPA

Hurrikaanin reunamat toivat kuitenkin rankkasateita ja voimakkaita tuulia maan pohjoisosaan, ja alueelta on tullut tietoja muun muassa vahingoittuneista rakennuksista ja kaatuneista puista, Guardian kertoo.

Ennen Irman ohikulkua Haitin viranomaiset sanoivat, ettei Haiti ollut valmis kategorian viisi hurrikaaniin.

Köyhä Haiti on kärsinyt useista luonnonkatastrofeista vuosien aikana. Esimerkiksi viime vuonna Haitia runnoi Matthew-hirmumyrsky.

