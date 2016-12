Ei merkkejä selviytyjistä Mustaanmereen syöksyneessä koneessa, turman syy epäselvä

No veteenhän se meni...

Aamulla trollitehtaan aamuvuorolaiset ehtivät jo aloitella Ukrainan vastaista kampanjaa toisessa uutisessa. Jos syy oli lintu niin varmaan se oli ukrainalaismielinen lintu...

Surullinen tapaus, menehtyneitä ei syyn selviäminen enää auta ja lähimmäisille vuoden suuri juhla eli uusivuosi muuttui hetkessä surutapahtumaksi. Osanottoni.

Turha täällä on syillä spekuloida, asiantuntemus tilanteesta on täysi nolla. Syy selviää aikanaan.