"Ei ihmisoikeuksia, ei vapautta" - Venezuelan kiistelty äänestys on saanut kansalaiset pelon valtaan

Venezuelasta tulee äärikommunistinen valtio ja diktatuuri.

Hallituksella tulee olemaan täysi kontrolli kansainväliseen ja kansalliseen mediaan.

Internetiin pääsy rajataan tai poistetaan kokonaan.

Presidentti pysyy vallassa, kunnes hän kuolee tai valitsee itselleen seuraajan. Ei vaaleja. Ei demokratiaa.

Ei ihmisoikeuksia. Ei vapautta.

Ja lista jatkuu...

Maanantaiaamuna Suomen aikaa Twitterissä on levinnyt kuvakaappaus listasta, joka luettelee, mitä tapahtuu, kun Venezuelan presidentin Nicolas Maduron vaatimukset maan perustuslain muuttamisesta käyvät toteen.

Lista on kirjoitettu englanniksi, ja sen tarkoituksena on osoittaa kansainväliselle medialle ja yhteisölle, kuinka vakavat seuraukset yksinvaltiaana pidetyn Maduron toimilla voi olla.

this is what's happening in vezezuela right now 💔💔💔 #PrayForVenezuela pic.twitter.com/odRD3Te4VF