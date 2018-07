Egyptistä löytyi suurin sarkofagi – Kuuluiko se Aleksanteri Suurelle?

Villeimpien huhujen mukaan sarkofagin avaaminen päästi valloilleen ikivanhan faaraoiden kirouksen.

Egyptiläiset rakennustyömiehet löysivät yllättäen kaksi viikkoa sitten työmaalta massiivisen muinaisen sarkofagin Alexandrian satamakaupungista, kertoo BBC.

Sarkofagia päästiin tutkimaan torstaina, jolloin selvisi, että sarkofagi oli suurin kaupungista koskaan löydetty hautasäiliö. Sarkofagi oli ollut koskemattomana noin 2 000 vuotta.

Villeimpien huhujen mukaan hauta kuuluisi merkittävälle sotapäällikölle Aleksanteri Suurelle. Näin ei kuitenkaan käynyt, Aleksanteri Suuren viimeinen leposijansa pysyy edelleen mysteerinä.

Egyptin muinaismuistovirasto määräsi arkeologit avaamaan muinaismuiston. Sarkofagin sisältä paljastui kolme luurankoa ja punaruskeaa jätevettä, josta lähti kammottava lemu.

Egyptiläisen sanomalehden El-Watanin mukaan tutkijat ehtivät raottaa sarkofagin kantta vain viisi senttiä, ennen kuin sietämätön löyhkä pakotti tutkijat vetäytymään taka-alalle.

– Löysimme sisältä kolmen ihmisen luurangot, joten kyseessä näyttää olevan perheen hauta. Valitettavasti muumiot sisällä eivät olleet enää parhaassa mahdollisessa kunnossa, ja vain luut olivat jäljellä, sanoi Egyptin muinaismuistoviraston pääsihteeri Mostafa Waziri.

Jätevesi pääsi sarkofagiin sen kyljessä olevasta pienestä kolosta, kertoo Reuters.

Arkun avaaminen sai monet taikauskoiset epäilemään, että haudan aukaiseminen päästää valloilleen ikivanhan faaraon kirouksen. Waziri lohdutti huolestuneita.

– Olemme avanneet sen ja luojan kiitos, maailma ei ole vajonnut pimeyteen. Minä työnsin ensimmäisenä pääni sen sisään, ja tässä minä seison teidän edessänne. Olen kunnossa, totesi Waziri.

Yhden sarkofagin vainajan uskotaan olleen muinaisen Egyptin armeijan sotilas. Kaksi muuta vainajaa ovat hänen perheenjäseniään. On myös mahdollista, että kaikki kolme haudattua ovat sotilaita.

Itse sarkofagin uskotaan olevan peräisin niiltä ajoilta, jolloin Aleksanteri Suuri kuoli, eli noin vuodelta 323 eaa. Yhden luurangon pääkallossa on murtuma, joka saattaa viitata nuolen aiheuttamaan vammaan. Lisäksi haudassa oli alabasterista tehty kuva, mutta sen piirteet olivat kuluneet tunnistamattomaksi.

Sarkofagi oli kooltaan lähes kaksi metriä korkea ja kolme metriä pitkä. Se on isoin ikinä koskemattomana löydetty sarkofagi. Painoa haudalla on noin 27 tonnia. Arkeologit tutkivat vielä sarkofagia ja yrittävät päätellä, milloin haudatut elivät ja miten he kuolivat.