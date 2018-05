Ebolaan sairastunut löydettiin miljoonakaupungista Kongossa – WHO nosti riskiarviota hyvin korkeaksi

Kongoon lähetetään kokeellinen ebolarokote, joka tarjosi tutkimuksissa jopa 100-prosenttisen suojan.

Keski-Afrikan Kongossa ebola jatkaa leviämistään. Perjantaina kerrottiin 11 uudesta tartunnasta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ebolaan on nyt sairastunut Kongossa 45 ihmistä, joista 25 on kuollut. Epidemia alkoi huhtikuun alussa.

WHO pitää ebolaepidemian aiheuttamaa vaaraa nyt hyvin korkeana, koska yksi sairastunut asuu Mbandakan miljoonakaupungissa.

Aiemmat tartunnat on todettu syrjäisillä seuduilla, joissa epidemia olisi ollut helpompi pysäyttää.

Luoteis-Kongossa sijaitsevasta Mbandakasta on joki-, tie- ja lentoyhteydet paitsi muualle Kongoon, myös naapurimaihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan huolena on nyt, että tällä kertaa ebolavirus olisi aiempiin epidemioihin verrattuna vaikeampi pysäyttää ja voisi jopa saavuttaa alavirralla sijaitsevan pääkaupunki Kinshassa. Pääkaupungissa asuu 10 miljoonaa ihmistä.

– Kaupungissa ebola on hyvin erilainen ilmiö kuin maaseudulla, koska ihmisillä on kaupungeissa on paljon enemmän yhteyksiä (toisiin ihmisiin). Se tarkoittaa, että kaupungissa ebola voi johtaa jopa räjähdysmäiseen tartuntojen kasvuun, apulaisjohtaja Peter Salama WHO:sta sanoi Reutersin mukaan.

Ebola on viruksen aiheuttama verenvuotokuume. Jopa yli puolet sairastuneista menehtyy tautiin.

Käytössä kokeellinen rokote

WHO lähettää Kongoon kokeellista rokotetta, jotta epidemia saataisiin pysäytettyä alkuunsa. Rokotteen on tarkoitus suojata lääkintähenkilökuntaa ja tartuntauhan alla olevia.

Kun uusi ebolatartunta diagnosoidaan, kaikki ihmiset, jotka ovat olleet tekemisissä tartunnan saaneen kanssa, rokotetaan.

WHO:n mukaan rokotetta on tarpeeksi 50 sairastuneen läheisille, jopa 150 ihmistä yhtä sairastunutta kohti.

Koska ebolarokote ei ole vielä saanut täyttä myyntilisenssiä, jokaiselta rokotetulta tarvitaan kirjallinen suostumus.

Ebolarokotetta kokeiltiin Länsi-Afrikan Guinessa vuonna 2015. Tulosten mukaan se tarjosi 100-prosenttisen suojan, jos tartunnan saaneen läheinen rokotettiin välittömästi.

Reutersin mukaan rokotetta pidetään turvallisena. Joillakin alueilla Afrikassa länsimaiseen lääketieteeseen saatetaan suhtautua epäluuloisesti, mutta asiantuntijat odottavat, että ebolarokote hyväksytään laajalti.

Kongon terveysministeri Oly Ilunga sanoi torstaina, että maan hallitus tukee täysin rokotteen käyttämistä.

– Rokote auttaa meitä pelastamaan ihmishenkiä Equateurin maakunnassa, Kongossa ja naapurimaissa. Rokote auttaa meitä rajoittamaan viruksen kulkua, joten meidän täytyy käyttää sitä, Ilunga sanoi Reutersin mukaan.