Dublinissa osoitetaan tänään mieltä aborttioikeuden puolesta

Kymmenien tuhansien ihmisten odotetaan osallistuvan aborttioikeutta puolustavaan mielenosoitukseen Irlannin Dublinissa tänään. Mielenosoitus kumpuaa Irlannin tiistaisesta päätöksestä pitää ensi vuonna kansanäänestys naisten oikeudesta raskaudenkeskeytykseen.

Äänestyksessä kansalaisilta kysytään, hyväksyvätkö he muutokset maan aborttilainsäädäntöön, jonka mukaan raskaus on sallittua keskeyttää vain jos odottavan äidin henki on vaarassa.

Äänestys pidetään todennäköisesti touko- tai kesäkuussa.

Irlantilaisnaiset matkustavat ulkomaille aborttia varten

Tällä hetkellä laittomasti raskautensa keskeyttävälle naiselle saatetaan langettaa jopa 14 vuoden vankilatuomio.

Ulkomaan matkan aikana abortin tekeminen ei kuitenkaan ole laitonta, ja joka vuosi tuhannet irlantilaisnaiset käyvätkin keskeyttämässä raskauden esimerkiksi Isossa-Britanniassa.

Hiljattain tehdyn mielipidemittauksen mukaan 67 prosenttia irlantilaisista vastustaa raskaudenkeskeytyksiä yleisellä tasolla, mutta 76 prosenttia sallisi sen mikäli nainen on tullut raskaaksi raiskauksen vuoksi.