Dubain prinsessa kadoksissa jo kuukauden – Suomalainen Tiinakaan ei ole kuullut mitään

Suomalainen Tiina palasi kotiin maaliskuussa oltuaan kadoksissa kaksi viikkoa. Hän yritti auttaa Dubain prinsessaa pakenemaan maasta.

Dubain hallitsijan Mohammed bin Rashid al-Maktoumnin tyttäreksi esittäytyvä Sheikha Latifa Al Maktoum on edelleen kateissa. Detained in Dubai -järjestön mukaan Latifasta ei ole saatu havaintoja kuukauteen.

– Emme ole saaneet minkäänlaisia tietoja Sheikha Latifan olinpaikasta, kertoo järjestön johtaja Radha Stirling Lännen Medialle.

Sheikha Latifa yritti paeta Arabiemiraateista viime kuussa. Hän aikoi matkustaa Nostromo-nimisellä purjeveneellä Intiaan ja lentää Mumbaista Yhdysvaltoihin. Hän aikoi hakea Yhdysvalloista turvapaikkaa. Latifan seurueeseen kuului ranskalais-yhdysvaltalainen Ranskan entinen salaisen palvelun agentti Hervé Jaubert, suomalainen Tiina sekä kolme muuta miehistön jäsentä. Pakomatka päättyi maaliskuun 4. päivä Goan rannikolle Intian edustalle, kun Intian ja Arabiemiraattien sotilaat valtasivat aluksen.

– Uskomme, että Latifa lennätettiin helikopterilla Nostromolta Intiaan, josta hänet kuljetettiin takaisin Arabiemiraatteihin, jatkaa Stirling.

Myös suomalainen Tiina on nähnyt Latifan viimeksi maaliskuussa. Hän on pysytellyt vaitonaisena tapahtumista, joskin Latifan pelastamista ajava Detained in Dubai -järjestö julkaisi hänen lausuntonsa pääsiäisen alla. Lausunnon mukaan veneen vallanneet sotilaat ottivat naiset ja Jaubertin vangiksi. Kaikkia veneessä olleita kohdeltiin väkivaltaisesti ja uhkailtiin tappamisella.

– Se oli elämäni pelottavin kokemus, sanoo Tiina englanninkielisessä lausunnossa.

Sekä Tiina että ranskalaismies vietiin Arabiemiraatteihin. Heidät pakotettiin allekirjoittamaan arabiankielinen tunnustus, jonka sisältöä Tiina ei ymmärtänyt. Häntä varoitettiin puhumasta tapahtuneesta. Kahden viikon päästä Tiina pääsi lentämään takaisin Suomeen. Lausunnon mukaan Tiina pelkää Dubain hallitsijan kostoa

– Sheikki on yksi maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä. Hän löytää sinut mistä tahansa ja voi tuoda sinut takaisin, toteaa Tiina lausunnossa.

Lännen Media tavoitti Tiinan veljen. Veljen mukaan Tiina ei toistaiseksi ole valmis puhumaan enempää tapahtuneesta. Hänen mukaansa Tiina puhuu sitten, kun "on itse valmis". Tiina on hyvässä kunnossa, eikä ole kuullut mitään Latifasta. Myöskään Arabiemiraattien salainen palvelu ei ole tavoitellut Tiinaa uudestaan. Detained in Dubai -järjestön lausunnon mukaan salainen palvelu soitti Tiinalle tämän palattua Suomeen ja muistutti allekirjoittamasta dokumentista.

Netissä on pääsiäisen aikana levinnyt video, jossa esiintyy Latifaksi esittäytyvä nuori nainen. Videon naisen henkilöllisyyttä ei ole vahvistettu. Selkeästi hermostunut ja ahdistunut Latifa kertoo videolla, että jos joku muu näkee tämän videon, on hän todennäköisesti kuollut tai hyvin pahassa tilanteessa. Video on kuvattu ennen Latifan pakomatkaa. Videolla Latifa kertoo pakenevansa Arabiemiraateista isänsä harjoittaman väkivallan ja rajoitetun elämän vuoksi. Latifan isä Muhammad bin Rasid Al Maktoum on myös Arabiemiraattien pääministeri ja varapresidentti.

Videolla Latifa kertoo ensin vanhemmasta siskostaan, joka pakeni maasta vuonna 2000. Tytär onnistu olemaan pakosalla muutaman kuukauden, ennen kuin hänet tuotiin takaisin kotiin. Kotona Latifan siskoa pidettiin eristyksissä ja pahoinpideltiin. Myös Latifa kertoo yrittäneensä paeta kotoa ja maasta aiemmin, mutta tuloksetta.

Detained in Dubai -järjestö on vedonnut YK:hon Latifan löytämiseksi. Järjestö muistuttaa, että Hervén, Tiinan ja kolmen miehistön jäsenen pidätys kansainvälisellä vesialueella oli laitonta. Tiinan ja Hervén vieminen Arabiemiraatteihin ja heidän pitämisensä siellä on myös tuomittavaa.

– On todennäköistä, että heidät vapautettiin kansainvälisen mediahuomion vuoksi. Ilman mediahuomiota he olisivat todennäköisesti edelleen Arabiemiraattien vankina. Tämä koskee myös Latifaa. Hänetkin pitäisi vapauttaa laillisesti, jotta hän voi hakea turvapaikkaa valitsemastaan maasta, toteaa Stirling.

Hervé Jaubert on päässyt purjehtimaan veneellään Sri Lankaan. Stirlingin mukaan hän pelkää hyökkäyksen toistuvan merellä, jos hän nostaa taas purjeet.

– Työskentelemme intensiivisesti valmistautuaksemme tuleviin oikeudellisiin toimiin yhdysvaltalaiseen jahtiin ja sen matkustajiin kohdistuneen hyökkäyksen johdosta, sanoo Stirling.