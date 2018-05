Donald Trump ja Kim Jong-un tapaavat Singaporessa kesäkuussa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin 12. kesäkuuta Singaporessa. Trump kertoi tapaamisen ajan ja paikan Twitterissä.

Trump ja Kim sopivat maaliskuussa tapaavansa toisensa. Tapaamista on siitä lähtien valmisteltu kuumeisesti. Tapaamiselle oli useita mahdollisia paikkoja, yhtenä mahdollisuutena pohdittiin Koreoiden välistä demilitarisoitua vyöhykettä. Siitä kuitenkin luovuttiin, sillä Singaporea pidetään neutraalimpana tapaamispaikkana.



– Me molemmat yritämme tehdä siitä hyvin erityisen hetken maailmanrauhalle, Trump sanoi tviitissään.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!