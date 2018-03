DN: Venäjä aikoo testata ensi viikolla ohjuksia lähellä Ruotsia

Kyllä nyt svenssoneita kaduttaa kun ajoivat puolustuksensa alas kylmän sodan jälkeisinä vuosina! Ruotsilla ei käytännössä ole puolustuskykyä laisinkaan. Totuuden nimessä on sanottava, että Suomikin on sotilaallisesti yhtä tyhjän kanssa. Varsinkin ilmatorjunta on surkealla tasolla. Muutama Hörnet ei tositilanteessa merkitse mitään kun ei ole varsinaisia ilmatorjuntaohjuksia ollenkaan.