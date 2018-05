Der Spiegel: Saksan Eurofighter-koneista vain muutama taisteluvalmiina

Saksan ilmavoimien liki 130:stä Eurofighter-monitoimihävittäjästä vain muutama olisi tosi paikan tullen käytettävissä, kertoo Der Spiegel -lehti. Saksan asevoimat kiistää ongelman ja vakuuttaa, että saksalaishävittäjät täyttävät kaikki operatiiviset velvoitteensa. Tarkka valmiudessa olevien koneiden määrä on Bundeswehrin mukaan salaista tietoa.

Saksalaislehden mukaan Eurofightereiden ongelman syy on vika siivessä olevassa kapselissa, jossa olevat sensorit vastaavat koneen omasuojajärjestelmän toiminnasta. Vian korjaamista on hidastanut vaikeus varaosien saamisessa. Ilman toimivaa omasuojajärjestelmää kone ei ole valmis operatiivisiin tehtäviin.

Lisäksi saksalaishävittäjiin on niukasti ilmataisteluohjuksia, minkä vuoksi Spiegelin laskelmien mukaan vain neljä Eurofighteria on aidosti valmiina esimerkiksi Nato-operaatioihin. Tästä huolimatta Saksa on ilmoittanut sotilasliitolle 82 Eurofighterin olevan tarvittaessa käytettävissä.

Saksan asevoimien heikosta suorituskyvystä on keskusteltu jo pitkään. Maa on lisäämässä lähivuosina huomattavasti puolustusmenojaan, mutta puolustusministeriön mukaan korotuskaan ei riitä kaikkiin tarvittaviin modernisointihankkeisiin.

Saksa jäisi suunniteltujen korotusten jälkeenkin selvästi alle Natossa asetetun tavoitteen, jonka mukaan puolustusmenoihin pitäisi osoittaa kahta prosenttia maan bruttokansantuotteesta vastaava osuus.

Eurofighter Typhoon on yksi viidestä ehdokkaasta Suomen seuraavaksi hävittäjämalliksi Hornetien jälkeen.

