Debbie-myrskyn aiheuttamien tuhojen laajuutta selvitellään Australiassa

Australiassa selvitellään maan koillisosia eilen riepotelleen hirmumyrsky Debbien aiheuttamien tuhojen laajuutta.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kukaan olisi saanut surmansa myrskyn takia. Yhden ihmisen on kerrottu loukkaantuneen.

Bowenin, Airlie Beachin ja Proserpinen kyliin johtavien teiden on kerrottu olevan poikki kaatuneiden puiden takia. Arviolta 50 000 taloutta on myös ilman sähköä alueella.

Queenslandin osavaltion pääministeri Annastacia Palaszczuk on sanonut pelkäävänsä, että ihmisiä on saattanut loukkaantua enemmänkin, mutta he eivät ole pystyneet ilmoittamaan asiasta viranomaisille.