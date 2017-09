Dalai-lama vetosi Myanmarin Suu Kyihin rohingya-vähemmistön puolesta

Tiibetin hengellinen johtaja dalai-lama on vedonnut Myanmarin tosiasialliseen johtajaan Aung San Suu Kyihin rohingya-vähemmistön puolesta. Dalai-lama pyysi Suu Kyitä etsimään rauhanomaista ratkaisua Myanmarin rohingya-kriisiin.

Dalai-lama kehotti kirjeessään Suu Kyitä "kurkottamaan kohti yhteiskunnan kaikkia tahoja".

Sekä dalai-lama että Suu Kyi ovat saaneet Nobelin rauhanpalkinnon.

Runsaat 300 000 rohingya-muslimia on paennut väkivaltaa ja vainoa Myanmarista naapurimaa Bangladeshiin. Valtaosa Myanmarin väestöstä on buddhalaisia. Bangladesh puolestaan on muslimimaa.