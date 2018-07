Daily Mail: Trump matkustaa puolisonsa kanssa – länsilehdistö epäilee Trumpin mahdollisuuksia Putinia vastaan Helsingissä

Presidenttien Trump ja Putin Helsingin-huippukokous on herättänyt enemmän kiinnostusta Trumpin onnistumisen suhteen. "Olen valmistautunut näihin asioihin koko ikäni", Trump totesi kannattajilleen. Trump saapuu Suomeen Skotlannista, jossa hänen mukanaan on Melania Trump.

Maailmalla odotukset Helsingin-huippukokouksen kohtaan ovat toistaiseksi varovaiset, ainakin läntisen maailmanpuoliskon lehdistön perusteella.

Jo kokouksen julkistuksen aikana arvioitiin, että Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen anti jää ohueksi.

Viime päivinä mediapohdiskelu on keskittynyt siihen, mitä tapahtuu, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa samassa huoneessa mukanaan pelkät tulkit.

Presidenttien on määrä tavata Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta.

The Guardianin kolumnisti Natalie Nougayrède toteaa suoraan, että Helsingin-kokous voi jäädä "masentavaksi maamerkiksi".

– Trumpin "Amerikka ensin" -lähestymistapa maailman asioihin on luultavasti paras Putinin saama poliittinen lahja siitä asti, kun vuonna 1999 Boris Jeltsinin seurue kertoi hänen astuvansa heikon johtajan seuraajaksi, Nougayrède kirjoittaa.

Perusteluna hänellä on, että länsimaiden keskinäinen sekaannus hyödyttää Venäjän asemaa. Amerikkalainen The Vice -verkkojulkaisu puolestaan arvioi, että jo pelkkä vierailun toteutuminen on Putinille voitto.

– Jos Nato-kokous menee huonosti, se voi jättää Trumpin vastaanottavaksi Putinin varovaisesti harkituille aloitteille; ollaan Venäjän presidentistä mitä mieltä tahansa, hän tuntuu osaavan lukea ja käsitellä ihmisiä, toimittaja Mark Galeotti kirjoittaa viitaten tapaamista edeltävään Nato-huippukokoukseen.

The New York Times -sanomalehti nostaa myös esiin Putinin kyvyn vaikuttaa ihmisiin ja sen, että Trump on aiemmin suhtautunut hänen avustajiensa neuvoihin arvaamattomasti.

Lopulta presidentti Trump nosti itse Montanassa esiin sen, miten hänen kokous-onnistumiseensa suhtaudutaan lehdistössä.

– Aionko olla valmistautunut? Täysin valmistautunut. Olen valmistautunut näihin asioihin koko ikäni, Trump sanoi republikaaniyleisölle The Independentin julkaiseman videon mukaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi ennen kokousta Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin Moskovassa.

"Helsinki on tilaisuuden paikka"

Harvassa maailmalla julkaistussa uutisessa keskitytään Suomen pääkaupunkiin huolimatta siitä, että kokous pidetään täällä. Kaupunkiin odotetaan kuitenkin satoja, ellei tuhansia toimittajia.

– On helppo unohtaa, että Helsinki on tilaisuuden paikka, mutta ei se uutistarina itsessään. Olisi hienoa, jos tänne tulevat toimittajat saisivat hieman myös Suomen makua, toteaa Suomessa asuva skotlantilainen toimittaja David Mac Dougall.

Mac Dougall on järjestelemässä Katajanokalla sijaitsevaan Allas Sea Poolin luokse mediakeskusta, jonne kansainvälisen lehdistön edustajat voisivat asetella omia kuvauspaikkojaan. Tämä siitä huolimatta, että virallinen pressikeskus tulee sijaitsemaan Finlandia-talossa.

– Kuka haluaa tulla Suomeen näkemään Finlandia-talon sisältä? hän sanoo.

Pitkään ulkomaankirjeenvaihtajana työskennellyt Mac Dougall arvioi, että Helsinkiin tulee saapumaan kaikkien suurten kansainvälisten medioiden edustajia.

Daily Mail: Melania Trump saapuu Suomeen

Perjantai-iltaan mennessä Tasavallan presidentin kanslia ja ulkoministeriö ei tarkentanut Lännen Medialle yksityiskohtia presidenttien vierailusta.

Torstai-iltana Valkoinen talo kuitenkin kertoi Helsingin Sanomien mukaan, että presidentti Trump tulee saapumaan Suomeen jo sunnuntaina, päivää ennen vierailua. Asiaa ei kuitenkaan ole Suomessa toistaiseksi vahvistettu.

Loppuviikosta kuitenkin Helsingissä nähtiin, kuinka Punavuoressa sijaitsevaan St. George -hotelliin kuljetettiin tavaraa Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuneesta Yhdysvaltain lentokoneesta.

Donald Trump tulee saapumaan Helsinkiin Britannian-vierailultaan, jonne hän osallistuu puolisonsa Melania Trumpin kanssa. Daily Mail -lehden mukaan Melania Trump tulee saapumaan myös Suomeen. Lännen Media ei saanut vahvistusta Melania Trumpin Suomeen-saapumiselle perjantai-iltana.