Cosby oikeudessa: miksi feministi tukee epäiltyä seksirikollista? "Minulla on vain oma kokemukseni", sanoo tv-tytär

Yhdysvaltalainen näyttelijä Bill Cosby, 79, ei ole jäänyt yksin epäiltyjä seksuaalirikoksia käsittelevässä oikeudenkäynnissään. Kun jutun käsittely viime viikolla alkoi, hän marssi oikeussaliin kainalossaan näyttelijä Keshia Knight Pulliam.

Pulliam, 38, muistetaan 1980-luvun legendaarisesta The Cosby Show -televisiosarjasta yhtä hyvin kuin Cosbyn näyttelemän perheenisän Cliff Huxtablen villapaidat. Pulliam esitti perheen nuorinta lasta Rudy Huxtablea ja oli sarjan alkaessa viisivuotias.

Cosbya syytetään koripallovalmentaja Andrea Constandin, 44, seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäilty rikos on tapahtunut vuonna 2004. Jos valamiehistö toteaa Cosbyn syylliseksi, tätä voi odottaa kolmenkymmenen vuoden vankeustuomio.

Tapaus on Yhdysvaltojen seuratuin julkisuuden henkilöihin liittyvä oikeudenkäynti sitten O.J. Simpsonin. Erityisesti Pulliamin päätös tukea Cosbya on herättänyt laajaa ihmetystä.

The Daily Beastin toimittaja Ira Madison kirjoittaa Ivanka-efektistä viitaten presidentti Donald Trumpin tyttäreen.

– Mitä yhteistä on Pulliamilla ja Ivanka Trumpilla? Miehet, joiden rinnalla he päättävät seistä. On vaikea nähdä mitään hienoa naisessa, joka väittää olevansa feministi mutta tukee isähahmoa, jota tutkitaan seksuaalisesta väkivallasta.

Televisiokriitikko Ellen Gray uskoo, että kyseessä oli Cosbyn puolustuksen tarkasti harkittu julkisuuskampanja. Siksi hän myös toivoo, että Pulliam ei olisi osallistunut siihen.

– Hänen läsnäolonsa hämärtää rajaa Bill Cosbyn ja Cliff Huxtablen välillä, Gray kirjoittaa viitaten Cosbyn esittämään rakastettuun tv-hahmoon.

– On helppoa olla toisen lähellä ja tukea häntä, kun kaikki menee hyvin. Mutta todelliset ystävät ja perhe ovat rinnalla myös silloin, kun asiat eivät ole niin hyvin ja loistokkaasti, Pulliam perusteli läsnäoloaan oikeudessa The Washington Postin mukaan.

Pulliam tunnetaan paitsi näyttelijänä, myös perustamastaan Kamp Kizzy -hyväntekeväisyysjärjestöstä, jonka tarkoitus on vahvistaa tyttöjen ja nuorten naisten itseluottamusta.

– Mies, jonka lapsuudestani tunnen, on hauska, älykäs ja jakaa mielellään neuvoja. Minulla on vain oma kokemukseni. En suvaitse seksuaalista väkivaltaa. Oikeus päättää, mikä on totta, Pulliam sanoi.

Televisioperheestä myös Cosbyn vaimoa esittänyt Phylicia Rashad on tukenut häntä sanomalla, että syytteissä on kyse Cosbyn perinnön tuhoamisesta, ei naisista.

Oikeudenkäynti on vaiheessa, jossa 12-henkinen valamiehistö pohti keskiviikkona kolmatta päivää, onko Cosby syyllinen vai ei. Heidän joukossaan on kaksi tummaihoista sekä mies ja nainen, joiden lähipiiriin kuuluu seksuaalisen hyväksikäytön uhri.

Cosby ei suostunut kuultavaksi oikeudessa, mutta hän on vastannut myöntävästi kysymykseen siitä, ymmärtääkö hän mitä on tapahtumassa.

Constandin mukaan Cosby huumasi hänet kolmella Benadryl-allergialääkkeellä ja kosketteli häntä rinnoista ja sukuelimistä.

Puolustuksen mukaan Cosby on ollut uskoton aviomies muttei seksuaalirikollinen. Puolustus väittää, että Cosbylla ja Constandilla oli noin vuoden pituinen suhde.

Valamiehistön tehtävä on päättää, kumpaa uskoa.