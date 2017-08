CNN: Trumpin yksinään pitämien lehdistötilaisuuksien määrä poikkeuksellinen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tähän mennessä pitänyt poikkeuksellisen vähän lehdistötilaisuuksia yksinään, kertoo CNN. Oltuaan virassaan 200 päivää Trump on pitänyt yksinään vain yhden lehdistötilaisuuden, mikä on vähemmän kuin yksikään Yhdysvaltain presidentti viimeisen 64 vuoden aikana.

Esimerkiksi Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama oli pitänyt yhdeksän lehdistötilaisuutta yksinään oltuaan virassaan 200 päivää. Obaman edeltäjällä George W. Bushilla vastaava luku oli taas kolme.

CNN vertasi presidenttien pitämien lehdistötilaisuuksien määrää aina Dwight Eisenhoweriin asti.

