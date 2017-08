CNN: Trumpin varoitus Pohjois-Korealle kerää kritiikkiä - uhkasi "tulella ja raivolla"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Pohjois-Korealle osoittamaa varoitusta on kritisoitu Yhdysvalloissa. Kritiikkiä on tullut sekä republikaanien että demokraattien riveistä, kertoo asiasta uutisoiva CNN.

Trump uhkasi eilen Pohjois-Koreaa "tulella ja raivolla", jos se jatkaa Yhdysvaltojen uhkailua.

- Pohjois-Korean on parasta olla uhkailematta Yhdysvaltoja. Muuten he kohtaavat tulen ja raivon, jollaista maailma ei ole aikaisemmin koskaan nähnyt, Trump sanoi puhuessaan New Jerseyssä tiistaina.

Esimerkiksi republikaanisenaattori John McCain sanoi, että suuret johtajat eivät uhkaile ilman että ovat valmiita toimimaan. Asiaa radiokanavalle kommentoinut McCain jatkoi, ettei hän ole varma, onko Trump valmis toimimaan.

Demokraattien riveistä Trumpin varoitusta on puolestaan kutsuttu muun muassa mahtipontiseksi kommentiksi, joka ei auta tilannetta.

Pohjois-Korea puolestaan ilmoitti valtiollisen uutistoimistonsa KCNA:n kautta pian Trumpin uhkauksen jälkeen harkitsevansa iskuja Yhdysvaltain Guamissa sijaitsevan sotilastukikohdan lähelle. KCNA:n mukaan harkinnassa on keskipitkänmatkan ballististen ohjusten käyttäminen iskuissa.

KCNA kertoi asiasta vain tunteja Trumpin uhkauksen jälkeen.

Amerikkalaismedia kertoi tiistaina, että Pohjois-Korea on todennäköisesti jo onnistunut tekemään pienikokoisen ydinaseen, joka voidaan panna risteilyohjukseen. Aikaisemmin maan on otaksuttu olevan vielä jonkin ajan päässä kehityksen tästä vaiheesta.

P-Korea uhkasi kostaa pakotteet

Aiemmin tällä viikolla Pohjois-Korea myös uhkasi kostavansa sitä vastaan langetetut pakotteet "tuhatkertaisesti" Yhdysvalloille.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi viikonloppuna yksimielisesti Yhdysvaltojen luonnosteleman päätöslauselman Pohjois-Koreaa koskevista pakotteista. Pohjois-Korealle asetettiin muun muassa tiettyjen tuotteiden vientikielto, joka diplomaattilähteen arvion mukaan haukkaa merkittävän osan maan vientituloista.

Uutistoimisto KCNA kertoi maanantaina, että maa pitää pakotteita rikkomuksena sen itsemääräämisoikeutta vastaan. Pohjois-Korea sanoo, ettei aio neuvotella ydinaseohjelmastaan samalla kun Yhdysvallat uhkaa sitä.

Yli 60 prosenttia amerikkalaisista näkee P-Korean merkittävänä uhkana

Amerikkalaisten huoli Pohjois-Koreasta on kasvanut. Uutiskanava CNN:n teettämän kyselyn mukaan 62 prosenttia amerikkalaisista katsoo, että Pohjois-Korea on merkittävä uhka Yhdysvalloille. Vielä viime maaliskuussa julkaistussa kyselyssä näin näki 48 prosenttia vastaajista.

Pohjois-Korea nähdään Yhdysvalloissa suurempana uhkana kuin Iran tai Kiina. Iranin näkee merkittävänä uhkana 33 prosenttia kyselyyn vastanneista amerikkalaisista ja Kiinan 20 prosenttia. Äärijärjestö Isisin kokee merkittäväksi uhaksi 64 prosenttia vastanneista.

Kyselyyn vastanneista 77 prosenttia uskoo, että Pohjois-Korea voi laukaista ohjuksen, joka yltää Yhdysvaltoihin asti.

CNN:n teettämään kyselyyn vastasi 1 018 satunnaisesti valikoitunutta ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,6 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely tehtiin elokuun alussa.

