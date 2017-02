CNN: Trump syyttää Obaman hallintoa vuodoista ja mielenosoituksista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että maan entinen presidentti Barack Obama ja tämän hallinto ovat Valkoisen talon tietovuotojen takana. Asiasta kertoo Fox News CNN:n mukaan.

Trump sanoo CNN:n julkaisemalla videolla ymmärtävänsä toimintaa, koska se on politiikkaa. Hän lisää uskovansa, että vuodot tulevat jatkumaan.

Trump myös uskoo, että Obaman väki on häntä vastustavien mielenosoitusten takana.

- Uskon, että Obama on sen (mielenosoitusten) takana, koska "hänen ihmisensä" ovat varmasti sen takana. Jotkin vuodot mahdollisesti tulevat siltä ryhmältä.

Videolla Trump ei perustele uskomuksiaan mitenkään.

Vuodot yhteydenpidosta Venäjään

New York Times ja CNN julkistivat helmikuun puolivälissä uusia tietoja Trumpin avustajien ja Venäjän tiiviistä yhteydenpidosta Yhdysvaltain viime vuoden vaalikampanjan aikana.

Trump on kiistänyt jyrkästi omat ja kampanjansa yhteydet Venäjään vaalikampanjan aikana.

Tammikuussa ennen Trumpin virkaanastumista muun muassa CNN uutisoi, että Venäjällä on tietoja, jotka voivat olla vahingollisia Trumpille. Uutiskanavan mukaan Venäjällä olisi raskauttavia tietoja Trumpin taloudesta ja yksityiselämästä. Trump on syyttänyt väitteen julkistajia "poliittisesta noitavainosta".

Trump on aikaisemmin vaatinut, että Valkoisesta talosta tulevien vuotojen on loputtava. Trump on arvioinut, että vuodot johtuvat siitä, että virassa on edelleen Obaman nimittämiä virkamiehiä.

