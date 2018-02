CNN: Mueller on nyt kiinnostunut myös Trumpin vävyn yrityksen rahoituskuvioista

Erikoissyyttäjä Robert Mueller on laajentanut tutkintaansa nyt myös Jared Kushnerin yrityksen rahoituskuvioihin. CNN:n lähdetietojen mukaan Mueller on kiinnostunut Kushnerin pyrkimyksistä saada yritykselleen rahoitusta ulkomaisilta sijoittajilta sinä aikana, kun Yhdysvalloissa vaihtui presidentti. Valkoisen talon neuvonantajana toimiva Kushner on presidentti Donald Trumpin vävy.

Mueller johtaa FBI:n Venäjä-tutkintaa, joka on muun muassa keskittynyt Venäjän sekaantumiseen vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja siihen, juonitteliko Venäjä Trumpin kampanjakoneiston kanssa vaalien aikana.

Muellerin tiimin tutkijat ovat helmikuun ja tammikuun aikana kysyneet Kushnerilta ainakin siitä, millaisia keskusteluita Kushner kävi pönkittääkseen 666 Fifth Avenue -rakennuksen rahoitusta, lähteet kertovat.

New Yorkin Manhattanilla sijaitsevassa 666 Fifth Avenue -rakennuksessa on runsaasti Kushner-yhtiön yrityksiä.

Vielä ei ole selvää, miksi Mueller on erityisen kiinnostunut Kushnerin käymistä rahoitusneuvotteluista. Muellerin ryhmän tutkijat eivät ole ottaneet yhteyttä Kushnerin yrityksiin tai pyytäneet haastatteluita yritysten johdolta.

Tutkinnasta perillä olevien lähteiden mukaan Muellerin tiimi on kiinnostunut esimerkiksi siitä, millaisia keskusteluita Kushner kävi kiinalaisten ja qatarilaisten sijoittajien kanssa.

Mueller nostanut jo syytteitä

Viime viikolla Mueller nosti syytteet 13:a Venäjän kansalaista vastaan yrityksistä vaikuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Lisäksi syytteen sai kolme venäläistä yritystä.

Syytteen mukaan syytetyt yrittivät vuodesta 2014 lähtien häiritä Yhdysvaltojen vaaliprosessia. Muellerin mukaan syytetyt esiintyivät amerikkalaisina ja hallinnoivat sosiaalisen median tilejä, jotka keskittyivät Yhdysvaltojen kansaa jakaviin sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Valeuutisia levitettiin muun muassa Facebookissa, Twitterissä, Youtubessa ja Instagramissa.

Muellerin mukaan ryhmää johti Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen Jevgeni Prigozhin. Heidän valeuutisensa tavoittivat "merkittävän määrän amerikkalaisia".

Syytteen mukaan ryhmä toimi lähinnä Pietarista käsin niin sanotulta trollitehtaalta, mutta osa syytetyistä matkusti myös Yhdysvalloissa. Informaatio-operaatioon osallistui vuoroissa satoja ihmisiä, ja sen budjetti oli miljoonia dollareita.

Mueller ei kuitenkaan syytteessä vihjaa, että Venäjä olisi onnistunut vaikuttamaan toissa vuoden presidentinvaalien lopputulokseen. Syytteen mukaan yksikään amerikkalainen ei tietoisesti osallistunut vaikuttamisyrityksiin.

Linkki juttuun