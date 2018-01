CNN-kysely: Yli puolet amerikkalaisista tyytymättömiä Trumpin toimintaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toiminnan presidenttinä hyväksyy vain 40 prosenttia uutiskanava CNN:n kyselyyn vastanneista. Trumpin saama hyväksyntä on korkeimmillaan sitten viime syyskuun.

Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia ilmoitti, etteivät he hyväksy Trumpin toimintaa presidenttinä.

Muihin presidentteihin verrattuna yhdysvaltalaisten tyytyväisyys Trumpiin on yhä pohjalukemissa. Trumpin kyselyssä keräämä hyväksyntä on matalampi kuin kenelläkään muulla presidentillä vastaavaan aikaan siitä lähtien kun nykyaikaisia gallupeja on tehty.

Viime joulukuussa Trumpin toiminnan hyväksyi 35 prosenttia kyselyyn vastaajista. Trumpin hyväksyminen on pyörinyt 35-40 prosentin välillä viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.

Mielipiteet Trumpin toiminnasta jakautuvat vahvasti puolueiden välillä. Republikaaneista 87 prosenttia ilmoittaa hyväksyvänsä Trumpin toiminnan, kun taas demokraateista sen hyväksyy vain kuusi prosenttia.

CNN:n kyselyyn vastasi 1 005 aikuista tammikuun 14-18. päivänä. Kyselyn virhemarginaali on 3,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

