CNN: Kahdeksan naista syyttää näyttelijä Morgan Freemania sopimattomasta käytöksestä

No mutta tokihan tästä on kohtuullista saada vähintään miljoona per naama korvausta "kärsimyksistä". Parempi tietty jos viedään oscarit ja kaikki rahat, ehkä jopa hakataan katuojaan kun kuitenkin todisteet on näin aukottomat ja rikos todella suuri !

Natsien aikaan tuomittiin myös porukkaa pelkällä syytöksellä, jännä että feministeille asia on myös täysin ok.