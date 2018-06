CNN: Intiassa kaksi miestä pidätetty hyväntekeväisyysjärjestölle työskennelleiden naisten joukkoraiskauksesta

Intiassa kuutta miestä syytetään joukkoraiskauksesta, joka tapahtui Itä-Intiassa Khuntin piirikunnassa tiistaina, kertoo muun muassa CNN. Paikallinen poliisi on kertonut, että Khuntin piirikunnassa viisi hyväntekeväisyysjärjestölle työskentelevää naista siepattiin ja joukkoraiskattiin.

Kaksi miehistä on pidätetty ja poliisi etsii neljää muuta miestä. Poliisi on lisäksi pidättänyt miehen, jota epäillään hyökkäyksessä avustamisesta. Avustamisesta epäilty mies on ammatiltaan pappi, kertoo Hindustan Times -lehti. Hindustan Timesin mukaan myös neljä vapaalla jalalla olevaa miestä on tunnistettu.

Poliisin mukaan naiset olivat esittämässä näytelmää ihmiskaupasta, kun heidät siepattiin ja raiskattiin aseella uhaten läheisessä metsässä. Poliisin mukaan naiset olivat metsässä noin kolme tuntia. Raiskaajat kuvasivat raiskauksista videoita ja uhkailivat naisia, jotta nämä eivät ilmoittaisi teoista poliisille.

Raiskatut naiset ovat jo päässeet sairaalasta, ja poliisin mukaan he ovat turvakodissa. Poliisi lisäksi suojelee naisia ja he ovat saaneet psyykkistä tukea.

Joukkoraiskaus tehtiin samalla alueella, jossa kaksi teiniä raiskattiin ja sytytettiin tuleen viime kuussa.

Linkki juttuun

Linkki juttuun