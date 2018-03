CNN: Helsingin Pohjois-Korea-keskusteluissa puhutaan ydinaseista

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n mukaan Helsingissä käytävissä Pohjois-Koreaan liittyvissä neuvotteluissa keskustellaan ydinaseista. CNN on saanut tiedon Etelä-Korean ulkoministeriöstä.

Suomen ulkoministeriö vahvisti lauantaina, että Helsingissä järjestetään rutiininomainen tapaaminen, jossa on mukana Pohjois-Korean valtuuskunta. Pohjoiskorealaiset tapaavat tiettävästi Etelä-Korean edustajia ja Yhdysvaltojen entisen Etelä-Korean-lähettilään Kathleen Stephensin.

Etelä-Korean ulkoministeriö on kertonut CNN:lle, että Etelä-Korean puolelta keskusteluihin osallistuu entisiä virkamiehiä sekä yksityisen sektorin asiantuntijoita.

Pohjois-Korean ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choe Kang-il nähtiin viikonloppuna Pekingin lentokentällä nousemassa Suomen-koneeseen, mutta kun kone saapui sunnuntaina iltapäivällä Helsinki-Vantaalle, Choea ei nähty tuloaulassa.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, liittyvätkö Suomessa käytävät neuvottelut jollain tavalla Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tulevaan tapaamiseen. Trumpin hyväksyttyä reilu viikko sitten Kimin tapaamiskutsun edessä on paljon valmisteluja, jotta kohuttu tapaaminen saataisiin onnistumaan viimeistään toukokuussa.

"Kim antanut sanansa"

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on antanut sanansa ydinaseriisuntaan sitoutumisesta. Etelä-Korean ulkoministerin Kang Kyung-wha kertoi televisiohaastattelussa, että lupaus on tullut suoraan Kim Jong-unilta. Kang sanoi pitävänsä lupausta merkittävänä, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korean johtaja itse antaa vastaavan lupauksen.

Pohjois-Korean sitoutuminen ydinaseriisuntaan on yksi ehto Trumpin ja Kimin mahdolliselle tapaamiselle. Tapaamisen yksityiskohtia, kuten paikkaa, ei ole vahvistettu julkisuudessa.

