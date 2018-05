CIA:n johtoon ehdolla oleva Haspel vannoo, ettei ottaisi kidutusohjelmaa uudestaan käyttöön

Yhdysvalloissa keskustiedustelupalvelu CIA:n johtoon ehdolla oleva Gina Haspel vannoo, ettei ottaisi virkakaudellaan käyttöön kidutukseen liitettyä kuulusteluohjelmaa.

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitea kuulee Haspelia keskiviikkona. Uutistoimisto AFP:n julkistamien ennakkokatkelmien mukaan Haspel aikoo kertoa komitealle, ettei hän käynnistäisi uudestaan CIA:n kuulusteluohjelmaa, joka oli käytössä vuosina 2000-2005.

61-vuotias Haspel on pitkän uran tehnyt CIA:n agentti. Haspelin nimitys on herättänyt paljon arvostelua, koska hän johti 2000-luvulla Thaimaassa toiminutta CIA:n salaista vankilaa, jossa vankeja raporttien mukaan kidutettiin. Kidutussyytösten ohella hänen urastaan CIA:n agenttina ei tiedetä julkisesti paljoakaan, sillä suurin osa siitä on salattu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Haspelin CIA:n johtoon, mutta nimitykselle tarvitaan senaatin vahvistus. Trump on puolustanut ehdokastaan ärhäkästi.

- Minun suuresti arvostettu ehdokkaani on kritiikin kohteena siksi, että hän on liian kova terroristeja kohtaan. Kuvitelkaa, että näinä vaikeina aikoina demokraatit haluavat kokeneimman ehdokkaan, naisen, ulos, Trump tviittasi aiemmin tällä viikolla.

Haspel on nykyisin CIA:n apulaisjohtaja ja toiminut CIA:n virkaatekevänä johtajana siitä lähtien kun Mike Pompeo siirtyi ulkoministeriksi. Haspel olisi ensimmäinen nainen CIA:n johdossa.