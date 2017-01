Chilessä suuri maastopalo on tuhonnut arviolta 50 hehtaaria metsää ja useita koteja maan länsiosassa Valparaison kaupungin lähellä. Ainakin yhden ihmisen on raportoitu loukkaantuneen, mutta kuolonuhreilta on viimeisimmän tiedon mukaan vältytty.

Viranomaiset evakuoivat eilen alueelta satoja ihmisiä varatoimenpiteenä. Lisäksi arviolta 48 000 ihmiseltä on katkaistu sähköt niin ikään varatoimenpiteenä.