Chilessä kongressi hyväksyi tiukan aborttikiellon löyhentämisen, vastustajat haluavat perustuslakituomioistuimen kannan

Chilen kongressi on löyhentänyt maan tiukkaa aborttikieltoa. Kongressin hyväksymän ehdotuksen mukaan abortin saa tulevaisuudessa tehdä, jos nainen on tullut raskaaksi raiskauksen seurauksena, äidin henki on vaarassa tai jos sikiöllä on kuolemaan johtava vamma.

Äänet jakaantuivat 22-13. Esitystä vastustavien vaatimuksesta asia etenee vielä perustuslakituomioistuimeen.

Chile on hyvin konservatiivinen maa, mutta sen ensimmäisellä naispresidentillä Michelle Bacheletilla on ollut päämääränä kumotatiukka aborttilainsäädäntö.

Chilessä abortti kiellettiin kokonaan vuonna 1989 diktaattori Augusto Pinochetin kauden viimeisinä päivinä. Nykyisin abortista voi Chilessä saada viiden vuoden vankeusrangaistuksen.

Abortti on edelleen kielletty kaikissa olosuhteissa muun muassa Dominikaanisessa tasavallassa, El Salvadorissa, Gabonissa, Haitissa, Nicaraguassa, Filippiineillä ja Senegalissa.