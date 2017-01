Chilen maastopalojen lähellä lomaillut oululainen: "Valparaison savuinen ja tuhkainen ilma teki hengittämisestä vaikeaa"

Chilen suuri maastopalo on tyhjentänyt Valparaison kaupunkia asukkaista ja lomailijoista, kertoo Valparaisossa lomalla ollut oululainen Valentina Hanhela.

Ystävänsä kanssa Chilessä viikon reissannut Hanhela lähti maastopalon vuoksi Valparaisosta Santiagoon.

– Vietimme päivää rannan puoleisessa osassa kaupunkia, kun kuulimme ensin pitkän sireeninhälytysnäänen. Ravintolassa, jossa olimme silloin syömässä katkesi yhtäkkiä sähköt, Hanhela kertoo palon syttymisestä.

Tulipalo oli Hanhelan mukaan kukkuloiden toisella puolella, eivätkä ihmiset olleet paniikissa palon vuoksi. Kaupungissa oli kuitenkin hälytystila päällä ja kaduilla liikkui paljon paloautoja sekä sotilasajoneuvoja.

– Valparaisossa oli jo niin savuinen ja tuhkainen ilma, että hengittäminen oli vaikeaa, Hanhela kuvailee.

Hanhela meni ystävänsä kanssa linja-autolla viereisestä Viña del Marin kaupungista Santiagoon. Valparaison linja-autoasema oli Hanhelan mukaan tupaten täynnä ihmisiä, eikä muita vaihtoehtoja juuri ollut kun ihmiset pyrkivät pois kaupungista.

–Santiagoon saavuttuamme huomasimme, että maastopalon savu oli saavuttanut tämänkin kaupungin, Hanhela kertoo.

Viranomaisten mukaan palo on saatu hallintaan. Maastopalo on tuhonnut arviolta 50 hehtaaria metsää ja 150 kotia Valparaison kaupungin lähellä. 19 ihmistä on loukkaantunut hengitettyään savua.

Valparaison kaupungissa asuu noin 270 000 ihmistä. Se on myös suosittu turistikohde.