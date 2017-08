Caracasin slummeissa kannatetaan yhä Maduroa - muuta vaihtoehtoa ei ole

Venezuelassa on enemmän öljyä kuin Saudi-Arabiassa, mutta yli 90 prosenttia kansasta kärsii puutteesta. Economistin lähteiden mukaan Venezuela on tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan korruptoitunein valtio.

Hallintoa kannattavat näennäisesti enää pienen sotilaseliitin lisäksi Santa Cruzin kaltaisten alueiden asukkaat. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa.

Santa Cruz on yksi Caracasin köyhimmistä alueista. Talot on rakennettu aaltopellistä eikä sokkeloisilla kujilla ole nimiä. Vettä tulee kolme kertaa viikossa: torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin.

- Täällä on paljon chavisteja, koska saamme heiltä ruoka-apua, kertoo Santa Cruzissa asuva Yeimi Charris Mendoza, 23.

Mendoza kuitenkin muistuttaa, että ruoka-apua tulee minimimäärä kerran kuukaudessa eikä viime aikoina edes niin usein.

Mendoza työskentelee valtiollisen öljy-yhtiön sihteerinä. Työpaikastaan huolimatta hän ja monet muut vastustavat todellisuudessa Maduroa, vaikka eivät sitä julkisesti näyttäisikään. Mendoza on alkanut vastustaa hallintoa nimenomaan työpaikkansa vuoksi.

- Kukaan ei tee mitään. En ole nähnyt pomoani yli puoleen vuoteen. Työpaikka on pelkkä valtion kulissi, Mendoza perustelee.

Mendozan mukaan työpaikka takaa hänelle lukuisia etuja. Nelivuotiaalle Christianille on järjestynyt sen ansiosta ilmainen koulupaikka ja valtiolta saa elintarvikkeiden lisäksi paremman terveydenhuollon. Christian on saanut esimerkiksi kaikki rokotukset, mikä on tällä hetkellä poikkeuksellista maassa, joka kärsii vakavasta lääkepulasta.

Maaseudulla asiat ovat vielä huonommin

Santa Cruzin Terveysaseman edustalle on viime kuukausien aikana syntynyt kaatopaikka. Valtavan jätekasan haju saa vedet nousemaan silmiin. Iäkäs mies etsii syötävää jätteiden keskeltä.

- En muista, milloin roska-auto olisi käynyt viimeksi. Aiemminkaan jätteitä ei kerätty kuin muutaman kerran kuukaudessa, mutta nyt vaikuttaa siltä, ettei niitä kerätä enää ollenkaan, Mendoza sanoo.

Osa Santa Cruzin asukkaista uskoo kuitenkin edelleen Maduroon ja hänen väitteisiinsä siitä, että Venezuelan kriisi on Yhdysvaltojen imperialistisen politiikan tulosta.

Osa heistä muistuttaa myös, että Caracasissa asiat ovat vielä melko hyvin muuhun Venezuelaan verrattuna.

- Täällä sähkökatkoja ei ole toistaiseksi ollut. Pääkaupungin ulkopuolella esimerkiksi jääkaappeja ei aina voida enää käyttää, koska sähköä ei tule, Mendoza selventää.