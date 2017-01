Bushin kaksostyttäret Malia ja Sasha Obamalle: Olette liittymässä kerhoon

Yhdysvaltain entisen presidentin George W. Bushin tyttäret ovat kirjoittaneet avoimen kirjeen väistyvän presidentin Barack Obaman tyttärille.

Time-lehdessä julkaistussa kirjeessä Barbara Bush ja Jenna Bush-Hager kannustavat Malia ja Sasha Obamaa tavoittelemaan rohkeasti unelmiaan ja ammentamaan isänsä kahden presidenttikauden aikana saamiaan kokemuksia.

Bushit ilmaisevat Obamille tukensa ja sanovat olevansa varmoja, että nämä saavat aikaan positiivisia asioita.

- Olemme seuranneet teidän kasvavan tytöistä vaikuttaviksi nuoriksi naisiksi ylväydellä ja vaivattomasti, Bushit kirjoittavat.

- Nyt olette liittymässä taas yhteen, harvinaiseen kerhoon, entisten presidenttien lasten joukkoon. Se on asema, jota ette hakeneet ja johon ei ole ohjekirjoja, mutta teillä on edessänne paljon, mitä odottaa.

- Kirjoitatte elämänne tarinaa kuuluisien vanhempienne varjon tuolle puolen, mutta samalla kannatte mukananne kuluneiden kahdeksan vuoden kokemuksia.

Ottivat Obamat vastaan kahdeksan vuotta sitten

Bushit myös kertaavat omia kokemuksiaan presidenttiparin lapsina sekä muistelevat päivää, jona ottivat Barack ja Michelle Obaman tyttäret vastaan Valkoisessa talossa näiden ollessa muuttamassa rakennukseen isänsä ensimmäisen presidenttikauden alussa vuonna 2009. Malia Obama oli tuolloin 10-vuotias ja Sasha Obama 8-vuotias.

- Näimme katseessanne sekä iloa että varovaisuutta, kun silmäilitte uutta kotianne, Bushit kirjoittavat kirjeessään.

- Olimme lähteneet aikaisin työpaikoiltamme Baltimoresta ja New Yorkista ja matkustaneet Washingtoniin näyttääksemme teille paikkoja, näyttääksemme Lincolnin makuuhuoneen ja makuuhuoneet, jotka olivat kerran meidän, ja esitelläksemme teidät kaikille niille ihmisille - floristille, puutarhureille ja hovimestareille - jotka ovat omistautuneet tekemään tästä historiallisesta talosta kodin. Me neljä vaeltelimme käytäviä majesteettisessa talossa, johon teidän oli muutettava, naiset muistelevat.

"On sallittua tehdä virheitä"

George W. Bushin ja Laura Bushin kaksostyttäret Barbara ja Jenna saivat ensikosketuksensa Valkoiseen taloon kahdeksanvuotiaina, isoisänsä George H. W. Bushin aloittaessa presidenttikautensa vuonna 1989.

Isänsä ensimmäisen kauden alkaessa vuonna 2001 kaksoset olivat parikymppisiä opiskelijoita. He joutuivat Yhdysvalloissa otsikoihin muun muassa, kun kävi ilmi, että he olivat käyttäneet alkoholia alle 21-vuotiaina, eli ennen kuin se on Yhdysvaltain lain mukaan sallittua.

Kirjeessään Bushit muistuttavat Obamille, ettei näiden tarvitse olla täydellisiä.

- Nauttikaa opiskeluajoista. Kuten suurin osa maailmasta tietää, mekin nautimme. Eikä teillä enää ole maailman painoa harteillanne. Etsikää intohimonne ja oppikaa, keitä olette. Tehkää virheitä - se on sallittua, kirjeessä sanotaan.

Bushit toteavat Obamien selviytyneen Valkoisessa talossa elämisen uskomattomasta paineesta ja kuunnelleen vanhempiinsa kohdistunutta, hyvin rankkaakin kritiikkiä.

- Olette kuunnelleet vanhempiinne kohdistuvia moitteita ihmisiltä, jotka eivät koskaan ole tavanneet heitä ja seuranneet, kun rakkaat vanhempanne on kutistettu otsikoiksi. Vanhemmat, jotka paitsi näyttivät, myös antoivat teille maailman. Kuten aina, he kannustavat teitä aloittaessanne uuden kappaleen elämässänne, ja niin teemme mekin, Bushit päättävät kirjeensä.

