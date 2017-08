Brittijärjestö skeptisenä suomalaisille rakkaasta innovaatiosta: Äitiyspakkausten terveyshyödyistä "ei ole näyttöä"

Brittiläinen järjestö epäilee suomalaistyylisten äitiyspakkausten hyötyjä. Muun muassa BBC ja Guardian kertovat, että kätkytkuolemia vastaan taisteleva Lullaby Trust -järjestö kieltää omien esitteidensä käyttämisen Britanniassa jaettavissa äitiyspakkauksissa.

Äitiyspakkausten jakaminen kaikille raskaana oleville naisille aloitetaan tässä kuussa Skotlannissa. Myös Englannissa pakkausta jaetaan joillain alueilla.

Lullaby Trustin mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että äitiyspakkaus vähentäisi kätkytkuoleman riskiä. Kätkytkuolema merkitsee vauvan selittämätöntä äkkikuolemaa. Lullaby Trust toimii Britannian terveysviranomaisten asiantuntijana lapsen turvallisen unen saralla.

- Emme enää anna pakata virallisia esitteitämme niihin, koska se antaisi ymmärtää, että me suosittelemme tätä tuotetta, järjestö tiedotti.

Suomessa on yksi maailman alhaisimmista lapsikuolleisuuslukemista, vain kaksi kuollutta tuhatta syntynyttä kohti. Lullaby Trustin mukaan Suomen hyvä lukema on seurausta monista eri syistä, kuten vähäisestä teiniraskausten määrästä.

- Se, että siellä annetaan jokaiselle perheelle laatikko, saattaa olla yksi tekijä. Sitä ei kuitenkaan voi sanoa varmasti, Lullaby Trustin toimitusjohtaja Francine Bates sanoi.

- Olemme huolissamme siitä, että äitiyspakkauksia markkinoidaan tuotteina, jotka vähentävät lapsikuolleisuutta ja kätkytkuolemia.

Vain päiväunille

Äitiyspakkaus on suomalainen keksintö, ja se on annettu Suomessa kaikille äideille ilmaiseksi jo 80 vuoden ajan. Pakkaus sisältää erilaisia tarvikkeita, kuten lastenvaatteita. Tänä vuonna pakkauksessa on 53 tuotetta.

Itse pakkaus on pahvilaatikko, johon lapsi voidaan laittaa nukkumaan.

Skotlannin hallituksen mukaan sen jakamat laatikot täyttävät kaikki turvastandardit. Lullaby Trust puolestaan sanoo, ettei pahvilaatikoille nukkumapaikkana ole olemassa mitään turvastandardia.

Lullaby Trustin mukaan pakkaus voi olla paras vaihtoehto nukkumapaikaksi, jos saatavilla ei ole kehtoa tai pinnasänkyä. Järjestö suosittaa käyttämään pakkausta vain päiväunia varten ja lopettamaan sen käyttämisen siinä vaiheessa, kun lapsi pystyy kääntymään. Järjestö suosittelee myös pitämään lemmikkieläimet poissa pakkauksesta ja huolehtimaan, ettei se kastu tai likaannu.

